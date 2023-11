Veicoli elettrici, monopattini: cosa cambia con il decreto Rc Auto

Il Consiglio dei ministri che si è tenuto nella giornata di oggi ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Rc Auto. Nello specifico, come spiega una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, vengono previste alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private e al Codice della strada per garantire una maggiore tutela dell'assicurato.

Tra le novità previste ci sono deroghe all'obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto. Il governo è intervenuto anche sulla sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico. La novità più importante riguarda però la regolamentazione sull'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici "leggeri", che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell'Interno.

L'obbligo di assicurazione di considera assolto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli. Si tratta delle cosiddette assicurazioni "corporate" che al loro interno prevedono le coperture anche per i noleggi, le attività di sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.