Migranti, ecco la stretta sui richiedenti asilo: "No integrazione fino all'accettazione della domanda"

Davanti ai numeri in continuo aumento degli ingressi di migranti irregolari, il governo di Giorgia Meloni ha deciso per una stretta decisa sulle regole di accoglienza all'interno del nostro Paese. L'Italia, davanti all'immobilismo dell'intera Europa, non può continuare a farsi carico di decine di migliaia di migranti irregolari senza diritti di protezione umanitaria che sbarcano sulle nostre coste, mettendo a rischio, oltre che la sicurezza nazionale, anche il tessuto economico e sociale del Paese.

Uno dei due emendamenti presentati dall'esecutivo al dl migranti ripropone una misura che già era presente all'interno dei decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini e prevede la possibilità di escludere i richiedenti asilo dalle liste di ospitalità della rete del Sistema di accoglienza ed integrazione gestita in coordinamento con i Comuni.

Se l'emendamento passasse, i richiedenti asilo dovrebbero essere accolti nei centri di accoglienza governativi fino alla decisione finale sulla domanda di protezione internazionale. L'accesso ai Sai, in questo modo, verrebbe garantito solamente ai soggetti che entrano in Italia attraverso i corridoi umanitari o ai fragili. In questo modo, fino a quando non verrà eventualmente accettata la domanda di protezione internazionale, non ci sarà alcun percorso di inserimento per i richiedenti. Questa misura va inserita all'interno del contesto italiano dove, in base alla relazione tecnica dell'emendamento del governo depositato oggi in commissione Affari costituzionali del Senato, è prevista per il 2023 una spesa complessiva di 853,6 milioni di euro per assicurare l'accoglienza dei richiedenti asilo, dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri governativi e negli hotspot e dei richiedenti asilo non più inseriti nei progetti della rete Sai