Milano-Cortina: al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi. Urso: “Binomio sport e industria tratto distintivo Made in Italy”

Inaugurata a Palazzo Piacentini l’esposizione “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, del Responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti, del Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e del Presidente di Assosport, Alessio Cremonese. Nel corso dell’evento sono stati inoltre presentati i due francobolli dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, al via il prossimo 6 febbraio.

“I Giochi di Milano Cortina 2026 racconteranno al mondo il binomio indissolubile tra sport e industria italiana, tratto distintivo del nostro Made in Italy che unisce territori e imprese nel segno dell’innovazione e dell’eccellenza. Con questa mostra e con i due francobolli celebrativi rendiamo omaggio a un legame che è parte della nostra identità e della capacità dell’Italia di competere nel mondo”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Milano Cortina 2026 non è solo un grande evento sportivo, ma una piattaforma straordinaria per raccontare al mondo il valore del Made in Italy: la capacità di unire industria, creatività, innovazione e territorio. Questa mostra e i francobolli celebrativi sono simboli concreti di un progetto che parla di eccellenza diffusa, sostenibilità e orgoglio nazionale, e che mette al centro il saper fare italiano come parte integrante dell’eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

L’esposizione, allestita in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e Assosport e curata dalla prof.ssa Elena Pala dell’Università Statale di Milano, è strutturata su due livelli. Il primo si sviluppa nell’Atrio d’onore come una pista da slalom sulla neve, le cui “porte” raccontano, anche attraverso modalità di comunicazione aumentata, la storia di successo di 25 aziende italiane leader del settore degli sport invernali in quattro capitoli: “Quando il Made in Italy racconta l’inverno in movimento”, “Gli sport invernali, fattori strategici dell’economia nazionale”, “Un’Olimpiade e un Made in Italy diffusi e sostenibili” e “Parola d’ordine: Armonia”. Nel secondo spazio della mostra, posto lungo la scalinata che conduce al Salone degli Arazzi, è possibile ammirare l’eccellenza del design italiano che caratterizzerà i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con le torce dell’azienda Cavagna Group, le medaglie olimpiche e paralimpiche realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le mascotte Milo e Tina di Trudi, nonché due Iconic Posters di Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla e dieci Art Posters realizzati da dieci giovani artisti italiani.

Durante l’evento sono stati presentati anche i due francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e disponibili da oggi presso gli spazi filatelici di Poste Italiane. I francobolli, realizzati in 200.004 esemplari ciascuno, raffigurano ciascuno una “Vibe”, elemento principale dell’identità visiva di Milano Cortina 2026 e del “Look of the Games” ufficiale.

Il progetto grafico è stato curato dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 14 marzo 2026, nei fine settimana (sabato e domenica), dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30.