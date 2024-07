L'affondo di Nordio: "Toti? Ho letto l'ordinanza e non ho capito nulla"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non la posso nè criticare, nè commentare, l'ho letta con grande attenzione. Posso dire che ho riletto di recente la 'Fenomenologia dello spiritò di Hegel e sono riuscito a capirla, ho letto quest'ordinanza e non ho capito nulla". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo durante il question time alla Camera, ha parlato dell'ordinanza del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato gli arresti domiciliari per Giovanni Toti.

Nordio, rispondendo a un'interrogazione sulla possibilità di avviare iniziative ispettive in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente della Regione Liguria, ha ribadito che "l'indipendenza e l'autonomia della magistratura sono sovrane" e ha spiegato che il ministero ha dovuto l'ordinanza del tribunale dopo che nei giorni scorsi due era partita la richiesta di apertura pratica al Csm avanzata da due consigliere laiche di centrodestra. "Noi enfatizziamo la presunzione di innocenza", ha detto il ministro. Che, poi, ha aggiunto: "Siamo convinti che il garantismo consista nell'enfatizzazione della presunzione di innocenza prima della condanna e nell'esecuzione della certezza della pena una volta che la condanna è avvenuta". Secondo Nordio "nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa che è stata determinata dalla volontà popolare", mentre tra i due processi "vi è assoluta indipendenza".

Il titolare del dicastero di Largo Arenula ha, poi, invitato a distinguere il tema dei suicidi da quello del sovraffollamento delle carceri perché non esiste un nesso causale diretto tra i due fenomeni. "Se vero che il sovraffollamento aumenta il rischio di suicidi è anche vero che abbiamo esperienza di sovraffollamento, negli anni passati, in cui i suicidi erano ridotti e momenti di suicidi aumentati quando il sovraffollamento era inferiore" , ha sottolineato Nordio.

"Questo programma edilizio sarà imponente e sarà realizzato speditamente",

Il ministro ha annunciato anche la sua volontà di nominare un commissario straordinario per il nuovo piano edilizio che preveda non solo nuove carceri, ma anche nuovi alloggi per gli agenti di polizia penitenziaria.ha promesso Nordio.