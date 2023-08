Salvini annuncia l'intervento sugli extra-profitti delle banche. "Norma di buon senso per chi è in difficoltà".

Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa post Consiglio dei ministri nella quale ha esposto alcune delle novità introdotte dall'ultima riunione di governo prima delle ferie. In particolare, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha presentato la norma con la quale " si verrà a contare un 40 per cento di prelievo dagli extra-profitti multimiliardari per le banche, limitato al 2023 ". Questo fondo, prosegue il ministro, " pensiamo sarà abbastanza congruo, andrà ad alimentare le voci sul taglio delle tasse ed il sostegno per i mutui sulla prima casa ".

Usare parte dei profitti miliardari delle banche per aiutare famiglie e imprese colpite dall’aumento dei tassi.

Una norma di buonsenso approvata in Consiglio dei Ministri per sostenere chi è in difficoltà.

Avanti così. pic.twitter.com/bDvkWpglDc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2023

" Si tratta di una norma di equità sociale ", ha proseguito il titolare del Mit. Sui social, quindi, il ministro ha ribadito: " Usare parte dei profitti miliardari delle banche per aiutare famiglie e imprese colpite dall’aumento dei tassi. Una norma di buonsenso approvata in Consiglio dei ministri per sostenere chi è in difficoltà. Avanti così ". La Lega ha poi rilasciato una nota in cui sottolinea che con l'approvazione in Consiglio dei ministri delle nuove norme " il governo dimostra ancora una volta attenzione alle emergenze del nostro Paese ". Così i capigruppo della Lega Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che poi aggiungono: " Tolleranza zero contro i piromani e inasprimento delle pene, così come proposto nel disegno di legge della Lega. Risposte concrete alla questione taxi nelle grandi città con l'aumento delle licenze e provvedimenti contro il caro voli ".