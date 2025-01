Più fiducia nell'economia e nel governo

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre sto scrivendo, si cumulano alcuni eventi forse essenziali per il nostro futuro, in particolare il cessate il fuoco a Gaza e l’insediamento ufficiale del neo-presidente Donald Trump, entrambi fenomeni connessi con altri che possono accadere, come un eventuale armistizio in Ucraina. L’imprevedibilità quindi è di moda e, forse, è l’unica modalità operativa che si rafforzerà nel prossimo futuro.

Quanto al presente, oltre ai disastri ecologici, come gli incendi che stanno colpendo l’area di Los Angeles, domina ancora la mente degli italiani la liberazione di Cecilia Sala, arrestata in Iran.

Questa liberazione ha avuto ripercussioni politiche? Sembrerebbe di sì, con particolare riferimento alla Presidente Meloni e al suo partito politico, entrambi in ascesa. In particolare la Presidente Meloni trova punti di forza e di ascesa tra le donne, tra i giovanissimi (età inferiore ai 25 anni) e nel Centro Italia, mentre è normalmente in ascesa in tutti i gruppi culturali.

Se dalla Presidenza del Consiglio si passa al partito egemone, cioè Fdi, il risultato è molto simile in termini di opinione e quindi di intenzioni di voto, il partito ormai si posiziona al 30% del totale delle intenzioni di voto mentre tutti gli altri partiti o ristagnano o hanno incrementi di share minimi e quindi senza conseguenze politiche. In definitiva, chi è al potere dimostra di «reggersi bene» nel Paese e anche presso le altre Nazioni.

Il discorso è un po' diverso se si parla di economia: negli ultimi sei mesi gli italiani, tra coloro che hanno avuto la propria situazione economica migliorata o rimasta eguale, superano il 70%, cosa esattamente confermata per il prossimo futuro. In tutto sette italiani su dieci si reputano «positivi» sia per il loro passato che per il loro futuro. Una lieve diversità c’è per il giudizio sul Paese: secondo gli italiani infatti, la situazione nei prossimi mesi per l’Italia risulterà più positiva rispetto a quella passata, l’indicatore di fiducia nel Paese passa da meno del 50% a più del 50%. Una situazione quindi per l’Italia considerata «migliore» per il futuro rispetto al passato.

P.S.: come è noto il prodotto interno lordo italiano ha terminato la sua corsa del 2024 con un incremento dello 0,5% rispetto all’anno precedente, ma nessuno degli enti ufficiali ha pensato di spiegare di che Pil si tratta. Non si è considerata infatti la diminuzione del numero degli italiani, pari a circa 350.

000 persone durante l’anno trascorso, il che si traduce in un 1,5% circa di Pil non prodotto per «assenza» degli italiani stessi. In realtà dunque il Pil per persona è aumentato del 2,5%, una situazione ben più brillante di quella descritta dai media.