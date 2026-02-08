Piano Mattei per l’Africa: a Malindi inaugurato il reparto maternità finanziato dall’Italia

Un nuovo reparto di maternità è stato inaugurato oggi presso il Malindi Sub-County Hospital, sulla costa del Kenya, grazie a un progetto finanziato dalla Cooperazione italiana. Il taglio del nastro è avvenuto nell’ambito della visita ufficiale nel Paese africano del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La cerimonia di inaugurazione

All’evento hanno preso parte le autorità locali e istituzionali, tra cui il governatore della Contea di Kilifi, Gideon Mung’aro, e l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Vincenzo Del Monaco, a testimonianza del forte legame di collaborazione tra i due Paesi nel settore sanitario e dello sviluppo.

Un presidio fondamentale

L’ospedale di Malindi rappresenta uno dei principali punti di riferimento sanitari della regione costiera del Kenya, in particolare per la gestione di gravidanze ad alto rischio e parti complessi. La struttura serve un bacino stimato di circa due milioni di persone, tra beneficiari diretti e indiretti. Fino ad oggi, tuttavia, le carenze infrastrutturali avevano limitato la qualità dell’assistenza offerta. Il nuovo reparto di maternità punta a colmare questo divario, migliorando in modo significativo i servizi per madri e neonati.

Dalla sanità alla ricerca spaziale

Conclusa l’inaugurazione, il ministro Bernini ha proseguito la visita recandosi al Centro Spaziale “Luigi Broglio” di Ngomeni, nei pressi di Malindi. La struttura è considerata una delle principali eccellenze italiane all’estero nel campo della ricerca satellitare e rappresenta un pilastro della cooperazione scientifica tra Italia e Kenya.

Un tassello del Piano Mattei per l’Africa

La tappa al centro spaziale ha evidenziato come

la collaborazione tra i due Paesi si estenda dalla sanità alla ricerca avanzata, inserendosi nel più ampio quadro del Piano Mattei per l’Africa, che mira a rafforzare partenariati strategici e sostenibili nel continente.