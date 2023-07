Identificazioni e regolazione dei flussi: il piano di Piantedosi sugli sbarchi

Mentre Giorgia Meloni in Tunisia era impegnata nel vertice a quattro con Rutte, von der Leyen e Said, in Italia gli sbarchi non si sono mai fermati. Lo stato di emergenza dichiarato alcuni mesi fa assume in queste ore la sua connotazione più plastica davanti a oltre 1000 arrivi ogni 24 ore. " Dal Viminale c'è la massima disponibilità al dialogo con tutti gli interlocutori istituzionali. Con le Regioni, in particolare, i contatti sono sempre caratterizzati da un approccio costruttivo per trovare soluzioni condivise. Proprio grazie a questo confronto, è stato possibile raggiungere l'intesa con 17 Regioni su 20 in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza e all'attribuzione di poteri straordinari commissariali per la gestione dei flussi migratori irregolari ", dicono oggi fonti del ministero dell'Interno, sottolineando la necessità di creare una rete di collaborazione a tutti i livelli.

" Il ministro Piantedosi ha già incontrato in precedenti occasioni i presidenti delle Regioni ed è disponibile a farlo in ogni momento ", conclude la nota. Anche la giornata di oggi è stata complicata nell'ottica degli sbarchi nel nostro Paese ma la macchina organizzativa si sta rodando e rispetto al passato, nonostante i numeri monstre, l'organizzazione sembra funzionare con maggiore efficacia. I poliziotti della sezione Scientifica e dell'Immigrazione della questura di Agrigento, assieme ai mediatori culturali, nella giornata di ieri e in quella precedente sono riusciti a pre-identificare e fotosegnalare quotidianamente oltre 750 dei migranti presenti nella struttura di contrada Imbriacola. Si tratta di numeri straordinari, quasi doppi rispetto a quelli registrati in passato, quando si riusciva al massimo a pre-identificare 400 migranti al giorno.