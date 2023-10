Migranti, l'allarme del Viminale: "Attenzione alla minaccia terroristica"

In seguito all’attacco di Hamas in Israele è stata alzata la soglia dell’attenzione sulla minaccia terroristica. Riflettori accesi su lupi solitari, cellule dormienti ma anche su infiltrati tra migranti: “Ho dato specifiche direttive per l'intensificazione di ogni accordo informativo tra intelligence e forze di polizia per monitorare l'evoluzione del conflitto ed i riflessi sui flussi migratori, sugli ingressi e sulle presenze” , l’analisi del ministro Matteo Piantedosi al question time al Senato. Sul punto, il titolare dell’Interno ha evidenziato inoltre che c'è una rinnovata attenzione in particolare nelle principali aree di sbarco e negli hotspot.

Piantedosi ha precisato che la minaccia terroristica è alla costante attenzione del Comitato analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il ministero dell'Interno, che si è riunito appositamente per monitorare “l'evoluzione dei profili di rischio anche nei contesti antagonisti e nell'ambiente penitenziario". "L'azione del Governo, sin dal suo insediamento si è incentrata su ogni forma di contrasto all'immigrazione irregolare, anche in relazione ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi" , ha aggiunto il capo del Viminale, per poi porre l'accento sulla necessità di una rinnovata e più elevata attenzione attraverso il rafforzamento delle attività interforze per i controlli delle frontiere e di quelle effettuate dalle varie task force operanti nelle principali aree di sbarco e negli hotspot nazionali.