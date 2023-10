Raid a tappeto su Gaza. Colpita la forza di elite Nukhba, responsabile dei raid nei kibbutz | La diretta

Nuova notte di fuoco sulla Striscia di Gaza. Secondo un primo bilancio i morti sarebbero almeno una cinquantina, per un bilancio complessivo di 1.200 morti e 5.600 feriti il bilancio delle vittime di 6 giorni di raid. Cresce anche il numero delle vittime per i blitz di Hamas. Secondo i media israeliani i morti sarebbero oltre 1.300 mentre i feriti sarebbero 3.300.

Fonti dell'esercito israeliano hanno affermato che nei bombardamenti notturni sarebbe morto Muhammed Abu Shamala, un agente senior delle forze navali del gruppo terroristico palestinese nella parte meridionale della Striscia di Gaza. " La casa di Abu Shamala veniva utilizzata anche per immagazzinare armi destinate ad essere utilizzate in operazioni terroristiche contro Israele ", hanno riferito i militari.

Il portavoce dell'esercito il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che i militari hanno ucciso anche Mustafa Shahin, un agente di Hamas che sabato ha filmato e trasmesso l'attacco omicida del gruppo terroristico nel sud di Israele. I bombardamenti notturni, sostiene ancora l'Idf, avrebbero colpito anche le forze di elite "Nukhbà" di Hamas, in particolare i centri di comando. Il colpo per Israele è di primaria importanza dato che l'elite Nukhbà è stata quella che ha gestito l'infiltrazione kibbutz al di la del confine. " Queste forze ", hanno detto fonti dell'esercito ai media arabi, " sono costituite da terroristi selezionati da alti funzionari di Hamas, designati per effettuare attacchi terroristici come imboscate, incursioni, assalti, infiltrazioni attraverso tunnel terroristici, nonché missili anticarro, razzi e fuoco di cecchini ".

L'affondo di Tel Aviv a Pechino: "La Cina si a più equilibrata"

Oltre agli scontri e ai raid si muove anche il fronte diplomatico. L'ambasciatrice israeliana a Pechino, lrit Ben-Abba, intervistata da Bloomberg Tv ha pungolato la Cina chiedendole di assumere " un atteggiamento più equilibrato " sul conflitto tra Israele e Hamas. Ben-Abba ha anche spiegato che Zhai Jun, l'inviato cinese per il Medio Oriente, dovrebbe avere oggi colloqui con la parte israeliana. " L'inviato speciale cinese avrà una conversazione telefonica con la parte israeliana ", ha detto la diplomatica.

Il "no" dell'Egitto ai corridoi con Gaza

In molti invocano il Cairo come mediatore, ma per il momento l'Egitto resta sulla difensiva. Diplomatici egiziani hanno avviato intensi colloqui con Israele e gli Usa per consentire la consegna di aiuti e carburante attraverso il valico di Rafah, ma per ora il Paese ha respinto le proposte di creare corridoi dalla Striscia di Gaza, affermando che un esodo di palestinesi dall'enclave avrebbe gravi conseguenze sulla causa palestinese. Il governo egiziano, scrive Reuters, ha rifiutato qualsiasi proposta di creare corridoi da Gaza. Fonti egiziane hanno risposto indirettamente al portavoce della Sicurezza nazionale Usa della Casa Bianca John Kirby, che spiegava come l'amministrazione Biden sia in trattative attive per ottenere un passaggio sicuro fuori da Gaza per i civili.