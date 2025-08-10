Ponte sullo Stretto, Salvini rivendica: "Creerà 23 miliardi di Pil da Nord a Sud"

L'approvazione definitiva per il Ponte sullo Stretto di Messina soddisfa enormemente Matteo Salvini, che fin dal suo arrivo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha creduto di poter avviare i cantieri di questo progetto fermo da anni. È stata " una delle maggiori soddisfazioni della mia storia politica ", ha dichiarato al Corriere della sera. " Abbiamo acceso l’interesse mondiale per un’opera unica che genererà 23 miliardi di Pil da Nord a Sud, richiamando investimenti, lavoro e turismo. Con il via libera, abbiamo raccolto i frutti di quasi tre anni di lavoro, pensi alle Olimpiadi Milano-Cortina e agli investimenti senza precedenti nelle ferrovie ", ha spiegato ancora.

Al di là dei problemi burocratici, e delle loro lungaggini, ha detto ancora il ministro, quello che dispiace in questo contesto sono i " troppi no ideologici. A sinistra c’è chi tifa contro il Ponte perché pensa di danneggiare la Lega ". A chi gli rinfaccia di aver cambiato il volto della Lega, abbandonando le battaglie storiche del partito, Salvini risponde che il Carroccio " ha sempre contestato l’assistenzialismo, la spesa improduttiva che condannava il Sud a vivere di sussidi e non di lavoro. Il Ponte, al contrario, è un’opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l’Autostrada del Sole ". Il Ponte, nella visione di Salvini, " è esattamente l’opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E farà felici anche le regioni del Nord: le imprese settentrionali, quelle lombarde in primis come certificato da OpenEconomics, saranno le più coinvolte nella costruzione ".

E ci tiene a sottolineare che " non sarà una cattedrale nel deserto. Perfino l’Europa guarda con interesse, perché verrà davvero realizzato il corridoio che dal Mediterraneo correrà fino al Nord del Vecchio Continente ". A chi lo accusa di voler far morire le comunità che sorgono sullo Stretto, il ministro ribatte con i numeri: " Grazie al Ponte ci saranno 40 chilometri di nuove strade e ferrovie, tre stazioni ferroviarie a Messina per collegare il Ponte con università, ospedali e centro cittadino. Villa San Giovanni riceverà milioni di euro, niente potrebbe garantire lo stesso volume di investimenti. Nascerà un sistema di metro dello Stretto tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria per 400 mila persone ".

avremo 140 mila tonnellate di anidride carbonica in meno e un mare più pulito, parliamo di una vera opera green. Con costi abbattuti. Oggi si spendono circa 40 euro per attraversare lo Stretto, il Ponte costerà un quarto

E rivendica anche la natura "green" del Ponte, perché con la sua costruzione "".