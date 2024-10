"Pronti al tribunale". Opposizioni e associazioni all'assalto della legge Varchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Le associazioni hanno già dichiarato guerra alla legge Varchi con la quale si istituisce il reato universale per il ricorso al cosiddetto "utero in affitto" o Gpa, gravidanza per altri. Ciò significa che anche i cittadini italiani che faranno ricorso a questa pratica, legale all'estero, potranno essere perseguiti in Italia. " L’unico effetto di questa legge è una intimidazione, un pessimo esempio dell’uso dei reati e dei divieti. E anche le false alternative sono, appunto, false ", ha dichiarato Filomena Gallo, avvocato e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. " Vent’anni fa veniva approvata una legge ingiusta e discriminatoria: la legge 40 sulle tecniche riproduttive. In questi anni, insieme alle persone danneggiate da questa legge l’abbiamo smontata, sono andata nei tribunali e nelle Corti, abbiamo fatto cadere i divieti più insensati e ripugnanti ", si legge ancora nel comunicato. " Siamo pronti a fare la stessa cosa con questo assurdo reato universale, siamo pronti a difendere nei tribunali le persone anche dalla legge Varchi ", conclude l'avvocato Gallo.

Se questa è la posizione dell'associazione Luca Coscioni, che comunque si dichiara contraria allo sfruttamento, la posizione di Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo è di totale attacco. " Da oggi i genitori divenuti tali grazie a questa pratica sono 'criminali' e le loro figlie e loro figli 'frutto di reato' anche se la pratica è stata portata avanti in Paesi dove è legale e regolamentata ", ha dichiarato l'onorevole del Pd. " La presunta difesa delle donne, il millantato interesse dei bambini sono solo foglie di fico dietro cui si cela, neanche tanto, l'ossessione omofobica di questa maggioranza. Legge o non legge, le famiglie omogenitoriali esistono e continueranno ad esistere ", ha proseguito.

L'onorevole del Pd, Rachele Scarpa l'ha definito " un atto di pura ideologia, figlio della propaganda contro le famiglie arcobaleno e contro tutto ciò che questo governo non considera famiglia tradizionale ".

criminali, punibili fino a due anni di carcere tutti quei cittadini italiani, di cui solo un’esigua minoranza sono coppie dello stesso sesso, magari impossibilitati ad avere figli naturali per motivi di salute o perché la legge che regola la possibilità di adottare in Italia è ormai completamente superata

ha scritto una pagina nera, nerissima, per i diritti e per le libertà

Diventeranno, ha dichiarato, "". Peroggi il parlamento "".