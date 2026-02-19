Rafforzato il sistema bonus. Sconti per il ceto medio

Il decreto Energia interviene in modo mirato sul fronte domestico con misure dedicate sia alle fasce più vulnerabili sia al ceto medio. Per il 2026 è previsto un contributo straordinario una tantum da 115 euro destinato ai titolari del bonus sociale elettrico, che si aggiunge agli aiuti già esistenti portando il sostegno complessivo fino a 315 euro annui. L'intervento vale 315 milioni di euro. Parallelamente viene introdotto, per il biennio 2026-2027, un meccanismo di sconto in bolletta per le famiglie con Isee fino a 25mila euro che non percepiscono il bonus sociale.

Lo sconto, applicato dai venditori su base volontaria, corrisponde alla componente del costo di acquisto dell'energia del primo bimestre dell'anno e sarà riconosciuto nella fattura del quinto mese successivo. Per accedere al beneficio sono previsti limiti di consumo: massimo 0,5 Megawattora nel bimestre e meno di 3 Megawattora complessivi nei dodici mesi precedenti.