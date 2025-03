Riforma della Giustizia, Delmastro: "Miei ragionamenti esasperati: c'è condivisione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è intervenuto con una una per spiegare il concetto dietro le sue parole riportate dal quotidiano "Il Foglio" a seguito di quella che il quotidiano ha definito " una chiacchierata confidenziale " sulla riforma della Giustizia. L'esponente di Fratelli d'Italia ha dichiarato che in quanto riportato è stato " esasperato il significato dei ragionamenti che ho fatto, nel corso di un colloquio informale ". Per tale ragione, ha voluto approfittare dell'occasione per ribadire che " l'impianto della riforma è ottimo " e che " nella maggioranza c'è assoluta condivisione delle misure messe in campo ".

Quindi, ha voluto sottolineare che questo governo proseguirà " speditamente per approvare la riforma il prima possibile " e che " che grazie al sorteggio e all'Alta corte disciplinare ci sarà una vera indipendenza della magistratura dalla politica, perché questa ne rimarrà finalmente fuori ". Sul punto che in queste ore è diventato argomento di discussione per le opposizioni, ossia il passaggio riportato sul Foglio in cui Delmastro dice che " dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro. I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i giudici ", il sottosegretario ci tiene a precisare che " in fase di stesura della riforma c'era un confronto fra due opzioni, quella con un Csm unico e quella con due ".

Ognuna delle due, prosegue nella sua nota che segue l'articolo di giornale, Delmastro ha sottolineato che " ognuna delle due con vantaggi e svantaggi " sono state oggetto di discussione.

pur nei diversi percorsi argomentativi e nelle sfumature interpretative, è assolutamente condivisa e sostenuta senza tentennamenti da tutto il centrodestra

è una forzata distorsione della realtà

Ma il punto di caduta, "soluzione di approdo", come la chiama il sottosegretario nella sua comunicazione, "". Ogni altra ricostruzione che esula da questa nota esplicativa, ha concluso Delmastro, "".