Meloni torna a Palazzo Chigi: "Sono ricomparsa, al lavoro ancora più determinata"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Eccomi qua, sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a palazzo Chigi" : Giorgia Meloni sceglie l'ironia per annunciare il suo ritorno nella sede del governo dopo le vacanze trascorse in famiglia in Puglia, nella masseria pugliese di Ceglie Messapica. Il primo ministro è infatti finito nel mirino dei giornali di sinistra, protagonisti di una vera e propria caccia, tra supposizioni e strampalate teorie. Contrariamente a quanto ipotizzato, la leader di Fratelli d'Italia è sempre stata reperibile ed oggi è tornata a Roma per riprendere il percorso con il suo governo.

"In quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito 'la difficile estate della Meloni' io so che invece le estati difficili sono quelle di altri, di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle" , ha proseguito la Meloni, che s'è detta grata per aver avuto la possibilità di riposare un po' e di ricaricare le batterie, passando del tempo con la figlia Ginevra: "Voglio dire di essere consapevole di essere una persona fortunata anche per questo" .

La Meloni si è poi rivolta agli italiani, affermando che farà buon uso dell'energia che ha potuto mettere da parte in questi giorni di vacanza: "Anche se chiaramente non ho mai smesso di fare il mio lavoro, di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità. Saprò fare buon uso di questa energia, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione".

La strada è tracciata: venerdì alle ore 17.

00 si terrà ladopo la pausa estiva. Sempre per la giornata di venerdì è stato fissato il vertice con gli altri leader del centrodestra, ossia i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani: riflettori accesi sulla manovra di bilancio.