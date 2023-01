Monopattini, arriva la stretta: si studia il limite di velocità

Mai più monopattini elettrici non conformi alle regole e un Nuovo Codice della Strada per regolamentare quanto accade sulle strade italiane. Ad annunciare su Facebook la stretta è stato proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che punta così a dare un freno ai numerosi incidenti che ogni anno si verificano da nord a sud: " Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani ".

"Per portare più sicurezza sulle strade - ha annunciato Salvini oggi - stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzione", ha sottolineato. Uno degli aspetti all'ordine del giorno riguarda, appunto, i tanto discussi monopattini elettrici. Già alla fine del 2022 si era pensato di introdurre casco e targa per regolamentare questi mezzi che, troppo spesso, causano criticità a chi li usa e ai cittadini in giro su strade e marciapiedi. " Stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati" , ha spiegato il leader del Carroccio. "Il limite di 20 chilometri orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare" .

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la questione dei monopattini è dibattuta già da mesi: se in Italia si sta per porre un freno definitivo al loro uso, la Francia sta pensando di vietarli in maniera definitiva. L'idea è venuta all'amministrazione di Parigi che manderà alle urne, il prossimo 2 aprile, i cittadini che decideranno esprimendo la loro preferenza su questi mezzi elettrici a due ruote che ormai spopolano dappertutto. Non è di quest'avviso, però, il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, che ha detto di preferire un " piano di regolazione " dei monopattini elettrici al livello nazionale " con maggiori controlli e misure di precauzione ", rispetto a un radicale divieto.