Sangiuliano dopo le dimissioni: "Ora farò l’avvocato di me stesso"

Gennaro Sangiuliano, ormai ex ministro della Cultura, ha rimesso il suo incarico in modo irrevocabile dopo che, una prima volta, il premier Giorgia Meloni ne aveva rifiutato le dimissioni. Il caso che l'ha travolto, seppure lui abbia ribadito a più riprese che non esistono distrazioni di fondi pubblici, "nemmeno un euro", l'ha condotto a lasciare il ruolo ministeriale, anche per avere massima libertà di difesa. " Ora farò, insieme ai legali che mi aiuteranno, l'avvocato di me stesso. Lo sa che sono laureato in giurisprudenza e ho il dottorato in diritto? ", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

" So bene come si fanno le querele ai giornalisti e conosco purtroppo, ora direttamente sulla mia pelle anche se mai avrei immaginato un cinismo così terribile e un disprezzo della persona tanto forte, la pericolosità devastante delle fake news ", ha proseguito l'ex ministro, che a seguito di quanto scritto nell'ultimo periodo sul suo conto, afferma di aspettarsi " milioni e milioni di risarcimento ". Servirà indubbiamente del tempo a Sangiuliano per riorganizzare le idee, per capire come muoversi e per studiare una strategia con i suoi legali, per ora non c'è fretta. " Ho il bisogno di disintossicarmi un po', poi tornerò a scrivere a lavorare, e intanto rispolvero le mie conoscenze giuridiche per far condannare nei tribunali quelli che hanno scritto bugie ", ha spiegato, dimostrandosi particolarmente determinato nel portare a compimento la parola data prima delle dimissioni.

Il legale dell'ex ministro, nella giornata di ieri, ha informato la stampa sull'intenzione di depositare una denuncia già entro lunedì ed è probabile che in quel giorno qualcosa inizi già a muoversi. Ma Sangiuliano, al momento, sembra avere altre priorità dopo la tempesta che l'ha travolto, sia a livello lavorativo che, soprattutto, a livello personale e familiare. " Voglio recuperare anche i miei sentimenti, stare vicino a mia moglie di cui resto innamorato e fare un bilancio della mia vita politica. Vogliono farmi passare per un reietto ma io mi sento a posto con la coscienza: non ho tradito le istituzioni, non ho usato neanche un euro di soldi pubblici per un caffè ", ha spiegato, dimostrandosi tranquillo anche sulla possibilità che la Corte dei Conti possa indagare sulla vicenda.

" Ben venga, è tutto nel mio interesse dimostrare l'impeccabilità di comportamento ", ha ribadito, mantenendo il punto sulla versione fornita fin dall'inizio, anche al presidente del Consiglio, che lunedì aveva già pubblicamente spiegato questo passaggio in un'intervista rilasciata a Paolo Del Debbio. " È stata comprensiva, non mi ha spinto lei a lasciare, mi ha ascoltato come sempre, mi ha lasciato libero di fare la mia scelta ", ha spiegato Sangiuliano, smentendo le voci che sono circolate nelle ore precedenti le dimissioni, in merito a una pressione proveniente da Palazzo Chigi. Rivendita la paternità della decisione assunta in totale libertà, una decisione che si è rivelata necessaria perché " stava diventando troppo duro e troppo ingiusto il tiro al piccione ".

Ora sul futuro di Gennario Sangiuliano ci sono numerosi punti interrogativi ma da parte sua l'ex ministro sembra sicuro di ciò che farà da qui a breve, con il ritorno in Rai, che ha lasciato per entrare al ministero della Cultura. Fino a ottobre 2022, infatti, Sangiuliano era il direttore del Tg di Rai2. Ma il suo ruolo non sarà più di primo piano: " Certo che ci tornerò. Come hanno fatto Marrazzo, Badaloni e tanti altri che presero aspettativa per impegnarsi in politica.

Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato. Tornerò al mio lavoro e nell'azienda dove sono cresciuto. Ma non voglio un posto di rilievo. Cercherò di avere un posto laterale. C'è tropponel mondo del potere".