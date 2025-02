Sanità, l'ira di Fontana: "Graduatorie inaccettabili, la Lombardia è la migliore e dà fastidio"

Ascolta ora 00:00 00:00

A margine di un evento organizzato da Fratelli d'Italia a Palazzo Pirelli, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha mostrato scetticismo per la classifica del ministero della Salute che, per la qualità delle cure, vede la regione che amministra fuori dalle migliori 5 del Paese. " Hanno creato una classifica fondata su parametri inappropriati, che avevamo già detto erano sbagliati, per dire che la nostra sanità era peggiorata. Poi la rivista Newsweek dice che il migliore ospedale è il Niguarda e cinque dei primi dieci sono lombardi ", ha spiegato Fontana, sottolineando che " sono cose assolutamente inaccettabili ".

A detta del governatore, i parametri che sono stati indicati per stilare la classifica, " non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci ". Sarebbero " dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni " e per Fontana " non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della sanità ". Per il presidente della Regione Lombardia, queste sono " se posso usare un termine giuridico, puttanate ". La Lombardia, ha aggiunto parlando con i cronisti, " proprio perché è la migliore sta sulle balle a tutti. Continuiamo a ricevere da Roma ingiustificati attacchi per crearci difficoltà. Qui prima le cose le facciamo, in altre parti del Paese se ne dicono tante ".

Quel che conta, ha comunque evidenziato il governatore, è che " il Niguarda sia il migliore ospedale d'Italia e che nei primi dieci ce ne siano altri cinque lombardi ". Ha poi sottolineato che " il mio grande ospedale di Varese è comunque 16esimo nella graduatoria ". Ciò significa che " la qualità di tutti gli ospedali è eccellente, che la qualità di tutta la nostra sanità è eccellente. Quindi non ragioniamo di loro, ma guarda e passa ". Quel che accade a Roma, ha aggiunto, " ci riguarda fino a un certo punto. Anzi, non vogliamo neanche pensare che ci riguardi ".

La classifica di Newsweek degli ospedali, oltre al primo posto del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, al secondo posto vede il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e al terzo posto l'ospedale San Raffaele del Gruppo San Donato di Milano. Al quarto posto c'è l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, poi il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna e al sesto posto l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Al settimo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento di Verona, poi l'Azienda Ospedale Università Padova di Padova. Al nono posto si piazza il Policlinico San Matteo di Pavia e al decimo posto l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea di Roma.