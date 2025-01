"Scarcerato un italo-venezuelano". L'annuncio del ministro Antonio Tajani

Ascolta ora 00:00 00:00

" Apprendiamo con soddisfazione la notizia della scarcerazione di un italo-venezuelano, che era detenuto dalla Guardia Nazionale di San Juan de Los Morros. Continuiamo a lavorare per tutelare tutti i connazionali in Venezuela ", ha dichiarato il ministro Antonio Tajani in una nota affidata ai social. L'uomo era detenuto dalla Guardia Nazionale a San Juan de Los Morros, in Venezuela, ma non si hanno notizie di particolari imputazioni nei suoi confronti e non è stato reso noto nemmeno il motivo per il quale l'uomo è stato arrestato, né per quanto tempo è rimasto in carcere. Si chiama Carlos Correa e da 9 giorni non si avevano sue notizie. La sparizione forzata di Correa, direttore dell'ong "Espacio Público", dedicata alla promozione e difesa della libertà di espressione, aveva inoltre scatenato un'ondata di proteste tra i sindacati dei giornalisti e gli attivisti per i diritti umani.

Si continua a lavorare in silenzio, invece, per riportare a casa Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto a Caracas dallo scorso novembre. " L'Italia sta lavorando sin dall'arresto per il nostro concittadino ", ha spiegato il titolare della Farnesina. " Ieri nell'incontro con l'incaricato d'affari venezuelano abbiamo ribadito la richiesta di liberazione del nostro concittadino e di tutti gli altri prigionieri politici. Ci è stato confermato che è detenuto, abbiamo chiesto che venga trattato nel rispetto delle regole e la visita consolare ", ha proseguito il ministro degli Esteri, che poi ha aggiunto: " Stiamo lavorando in tutti i modi per arrivare a capo della situazione. Con lo stesso impegno abbiamo lavorato per riportare a casa tanti altri italiani nei mesi e nelle settimane passate, da quando siamo al governo ".

La richiesta di silenzio è stata reiterata anche questa volta, per permettere alla diplomazia di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Stiamo lavorando su questa vicenda e, come spesso accade, più si lavora in silenzio e meglio è

Vedremo cosa accadrà. La trattativa è in corso e ci auguriamo sviluppi nei prossimi giorni".

", ha detto il ministro a Tv200, replicando anche alla recente decisione del Venezuela di ridurre la presenza diplomatica italiana nel Paese: "