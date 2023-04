Si apre Ecomed. La Sicilia al centro del Mediterraneo

Tre giorni di incontri, convegni e networking con tutti gli attori della filiera dell’ambiente, dell’energia, della sostenibilità e dell’economia circolare. La Sicilia si conferma catalizzatore di innovazione, di sostenibilità e come hub energetico in un appuntamento importante, aperto dall’intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin.

«Ecomed 2023 è un’importante iniziativa che vuole parlare del ruolo della Sicilia al centro del Mediterraneo - ha sottolineato il ministro Picchetto -. L’Italia deve essere centrale e protagonista di nuove rotte energetiche, partendo dal Nord Africa e da tutta l’area mediterranea. C’è una realtà territoriale che coglie l’importanza di questo percorso che potremmo intraprendere: la Sicilia, per la sua localizzazione, può avere ruolo fondamentale, specie per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nella strategia che sta portando avanti il governo per la sicurezza energetica. Questa isola è il luogo in cui sviluppare una nuova economia, quella di un futuro del quale oggi si scrivono le regole».

Questa manifestazione è un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e su quelle che sono le tecnologie e le opportunità per affrontare temi di estrema urgenza, dalla protezione dell’ambiente alle energie rinnovabili e della transizione energetica, nonché per verificare come queste tematiche possono diventare anche una cerniera tra il nord e il sud del mediterraneo, tenendo conto che la crisi energetica - che ha fatto seguito alla guerra in Ucraina - ha messo in evidenza l’importanza della forniture di energia dal sud del mediterraneo, non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. «Ecomed-Progetto Comfort, all’interno del progetto Catania2030, offre il suo contributo al processo che vede la Sicilia impegnata in prima linea per la transizione ecologica - sottolinea Salvatore Peci, direttore del progetto e presidente della Commissione Ambiente del Comune di Catania - e, anche quest’anno, mette allo stesso tavolo imprenditoria e pubblica amministrazione, contribuendo al confronto e allo sviluppo del dialogo sul territorio e con il Governo centrale, per questo è molto importante la presenza di Pichetto Fratin. E’ un evento che parla anche ai giovani, con il coinvolgimento di tante scuole del territorio, per guardare al futuro con una ricchezza di prospettive in grado di offrire opportunità di lavoro ai nostri ragazzi».

Tra gli appuntamenti di questa edizione è attesa il 21 aprile la presenza del Ministro «di casa» Nello Musumeci, per la Protezione Civile e le Politiche del mare. Soddisfatto Corrado Clini, presidente onorario del Comitato scientifico:

«Ecomed rinnova il suo appuntamento annuale a Catania al centro del Mediterraneo, oggi più che mai la regione del pianeta nella quale si manifestano insieme aperture promettenti e segni drammatici delle sfide globali del cambiamento climatico e della sicurezza energetica, dello sviluppo sostenibile e della pace».

L’edizione 2023 è caratterizzata da 250 espositori, 12 i convegni specialistici e 4 i convegni di filiera, un distretto dell’economia circolare, ma anche le Giornate dell’energia organizzate dall’Assessorato regionale dell’Energia della Regione Sicilia, stand dei dipartimenti dell’Università di Catania con progetti internazionali di ricerca. Verranno anche premiate le startup più innovative nel campo della sostenibilità ambientale e ci saranno corner on-demand per attività B2B, eventi di premiazione per le scuole e ampi spazi dedicati ai giovani, tra questi il Villaggio Green a tema riciclo e recupero.