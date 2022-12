"Ritirare patente a vita". Il piano di Salvini contro le morti in strada

“Nei casi più gravi di incidenti stradali penso che la revoca a vita della patente sia una possibilità da considerare seriamente” . Non si nasconde il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e, nel corso della presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2022 “Mobilità dei giovani”, è andato giù duro contro chi commette gravi infrazioni alla guida. “Se una persona si mette consapevolmente in auto da drogato o ubriaco – ha aggiunto – e provoca incidenti con morti e feriti, la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente” . Salvini ha assicurato che è al fianco di quelle associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoca a vita della patente. “Penso – ha insistito – che se qualcuno si mette alla guida imbottito di cocaina, ubriaco marcio è una bomba e un potenziale assassino e quindi se non la revoca a vita però almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare penso che sia sacrosanto” .

I pericoli in strada

Il ministro ha fatto riferimento agli ultimi eventi tragici avvenuti in Italia, in particolare alle morti del ciclista Davide Rebellin e dello studente di Milano. Per Salvini sarebbe fondamentale anche l'etilometro monouso imposto a bordo così come già sono previsti obbligatoriamente altri strumenti di sicurezza. A suo parere farsi l'autotest prima di mettersi alla guida sarebbe utile “per fermarsi fino a che sei in tempo” . Secondo il ministro le norme in materia vanno regolate in maniera diversa, soprattutto per quanto riguarda i mezzi a due ruote. “Dobbiamo rendere identificati i monopattini – ha sottolineato – che nella loro versione elettrica raggiungono velocità su strada o sui marciapiedi notevoli” . L’obiettivo, quindi, è quello di rendere più sicura la guida sulle due ruote e sul monopattino elettrico, con casco e targa. “Non ci può essere impunità” , ha spiegato il ministro.

Un nuovo codice della strada