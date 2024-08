"Stiamo cambiando l'Italia". Al via il tour nelle spiagge di Fratelli d'Italia

Ci sarà il cruciverba dei patrioti, perfetto da fare nelle giornate estive e per mettersi alla prova sui temi politici, che porterà divertimento e risate, ma anche temi importanti che Fratelli d'Italia, sta portando in giro in un tour su tante spiagge del nostro Paese con la campagna: "Stiamo cambiando l'Italia".

La campagna di informazione ai cittadini

Il progetto è stato presentato oggi, 1 agosto, ad Ostia dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, insieme al responsabile del programma Francesco Filini, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani e il coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa. Quella che è appena partita dal lido romano, sarà una campagna informativa del partito su quattro importanti riforme che sta portando avanti il governo: fisco, giustizia, autonomia, premierato e che vuole spiegare raggiungendo i cittadini in vacanza, a dimostrazione che la politica, quando è seria, esce volentieri dai "palazzi".

Le tappe

Per tutto il mese d'agosto, Fratelli d'Italia ha organizzato decine di iniziative nelle località balneari, fra le quali 10 in alcune delle spiagge più significative d'Italia. Dopo la tappa di oggi a Ostia: il 4 agosto a Otranto e Santa Margherita Ligure, il 10 a Rimini e Positano, l'11 a Gallipoli, il 14 a Jesolo, il 23 al Poetto (Cagliari), il 24 a Mondello e Forte dei Marmi. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo saranno tutti tra gli ombrelloni per raccontare le importanti azioni che sta mettendo in campo l'esecutivo.

Durante gli incontri verrà anche distribuito un un depliant sulle riforme oltre ad un opuscolo informativo: Per i nostri anziani, mai più soli, dove sono illustrati i tanti importanti provvedimenti presi nei confronti di una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo.

Il cruciverba dei Patrioti

E visto che si è in un periodo di vacanza anche tanto divertimento con l'Immancabile "cruciverba dei patrioti" e le sue irriverenti definizioni come: " Lo è la sinistra che non tollera idee diverse dalla propria?" . E ancora "Il quiz che non piace alla sinistra", che metterà alla prova tutti i cittadini sulla conoscenza della politica.

"Quanto doveva durare il Governo Meloni secondo Calenda?, o "Quante volte al giorno il PD chiede le dimissioni di qualcuno del Governo". Un modo semplice e leggero anche per ricordare i passi e tutti i provedimenti presi dal governo di centrodestra.