Stop a tutte le multe ai no-vax

“La stagione del Covid è stata gestita, a suon di decreti d'urgenza, con imposizioni e divieti assurdi che hanno creato un gigante di norme burocratiche a discapito di cittadini e imprese. In nome della libertà Fratelli d'Italia, fin dall'inizio di questa legislatura, si è impegnata a chiudere quel drammatico periodo storico eliminando gli ultimi inutili strascichi di una gestione disastrosa”. Sono i parlamentari Fdi in bicamerale Covid a dirlo, facendo osservare che "oggi, grazie alla soppressione delle sanzioni ai non vaccinati inserita nel testo base e per effetto dell'emendamento a prima firma del senatore Marco Lisei al dl Milleproroghe che interrompe definitivamente i procedimenti amministrativi per sanzioni Covid alle imprese, facciamo un ulteriore passo in questo senso". "Le attività che avevano ricevuto sanzioni pecuniarie rischiavano ancora oggi, a cinque anni dall'inizio della pandemia, una chiusura dai 5 ai 30 giorni. Con il nostro emendamento si impedirà una sanzione comminata a distanza di tanti anni e che avrebbe avuto un impatto negativo per l'economia dei singoli esercenti e delle comunità", conclude una nota.

Il dato politico

Il decreto Milleproroghe è stato approvato dal Senato con 97 voti a favore, 57 contrari e nessun astenuto. A tenere banco a Palazzo Madama il tema politicamente caldo della riapertura della rottamazione quater e della proroga per l'adesione al concordato preventivo per il 2025-26, misura questa che alla fine è rimasta fuori dal provvedimento. Ma anche il rinvio a fine 2027 della consulta dei tifosi che ha creato fibrillazioni nella maggioranza. Molti, come al solito, i temi affrontati dal decreto di fine anno sulla proroga dei termini, licenziato dal governo il 9 dicembre ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 27 dicembre scorso. Tra questi la cancellazione delle multe ai no-vax, lo slittamento al 31 marzo prossimo dell'obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze contro le calamità naturali, la proroga al 30 aprile 2025 delle limitazioni alla responsabilità per danno erariale. Dopo il voto di fiducia il provvedimento, che scade il 25 febbraio prossimo, passerà alla Camera dei deputati in seconda lettura per il via libera finale.

Le misure

Riaperta la possibilità di usufruire della rottamazione quater per quei contribuenti che avevano già aderito e poi sono decaduti perché non hanno effettuato regolarmente i pagamenti delle rate. I contribuenti interessati vengono riammessi alla rottamazione presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versando le somme dovute, con gli interessi del 2% annuo, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate, fino ad un massimo di dieci. Nessun ulteriore rinvio dell'obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze assicurative per i rischi catastrofali, che resta quindi fissato al 31 marzo 2025. La richiesta di rinvio era giunta a gran voce dalle imprese e diversi emendamenti, di maggioranza e di opposizione, erano stati presentati per posticipare la scadenza ma nessuno è passato. Il rinvio della sugar tax è "all'attenzione del governo", come ha spiegato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ma il tema sarà affrontato in un altro provvedimento nei prossimi mesi, così come il turn over per le forze dell'ordine su cui è stato approvato un ordine del giorno. La Commissione ha approvato un emendamento che rinvia di due anni, dal 31/12/2025 al 31/12/2027, l'entrata in vigore della norma che consente ai rappresentanti dei tifosi di entrare nel Cda delle società di calcio.

Per le Pubbliche amministrazioni un anno in più di tempo, fino al 31 dicembre 2025 per bandire concorsi e assumere personale senza aver prima fatto ricorso alla mobilità volontaria interna. Gli istituti scolastici avranno tre anni in più di tempo per gli adeguamenti degli edifici alla normativa antincendio, con il termine rinviato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027. Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto potranno effettuare gli adeguamenti entro il 31 dicembre 2026. Prorogato al triennio 2025-2027 il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile con risorse aggiuntive pari complessivamente a 9 milioni di euro (3 milioni l'anno). Per rafforzare le misure di prevenzione dei tumori al seno viene stanziato un milione di euro per due anni, 200.000 euro per il 2025 e 800.000 euro per il 2026.

Per la stagione balneare 2025 è sospeso fino al 30 settembre il requisito della maggiore età per svolgere l'attività di assistente bagnante e viene prorogata la validità dei brevetti con scadenza tra il primo ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

I taser alla polizia municipale nei piccoli Comuni

“Approvato l'emendamento della Lega per estendere l'uso del taser in tutti i comuni”. Lo annuncia Daisy Pirovano, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali e relatrice del provvedimento, in una nota con i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali Paolo Tosato e Nicoletta Spelgatti. “Una norma di buonsenso - afferma - per far sì che non solo nelle realtà metropolitane, ma anche nei comuni sotto i 20 mila abitanti, la Polizia Locale possa usufruire di questo importante strumento per la tutela dei cittadini ora non più solo in via sperimentale.

Ringraziamo il nostro sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che per primo ha voluto la sperimentazione e, ascoltando i territori, si è impegnato per portare a casa questa norma di buonsenso. Per la Lega come sempre la sicurezza è una priorità”.