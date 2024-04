Giorgia Meloni tra i leader più influenti del mondo. La classifica di Time

Giorgia Meloni è tra i leader più influenti al mondo. Stavolta è il Time a decretarlo. La nota rivista statunitense ricorda che quando il leader di Fratelli d'Italia divenne premier "molti osservatori nutrivano timori riguardo al suo partito di estrema destra e all'impatto che avrebbe avuto sull'Europa e sul mondo".

Oggi, a distanza di due anni, Meloni "rimane popolare, non solo in Italia, dove - si legge sul Time - gode di un indice di gradimento del 41 per cento nonostante la debole crescita economica, ma anche tra i leader occidentali" che si sentono rassicurati e incoraggiati dal sostegno che lei sta offrendo all'Ucraina. In particolare, il Time osserva la sua capacità " di persuadere leader come l'ungherese Viktor Orban a sostenere i finanziamenti europei a Kiev" . Per quanto riguarda la politica interna, però, il presidente del Consiglio pare non aver "abbandonato completamente la sua politica di destra " tant'è vero che i critici ritengono che il governo stia "silenziosamente" erodendo i diritti degli Lgbtq+. In Europa, invece, la Meloni viene vista come colei che ha cambiato "l'approccio del blocco all'immigrazione" prevedendo di finanziare Paesi come l'Egitto e la Tunisia "per impedire ai potenziali migranti di partire" e, pertanto, se dopo le elezioni Europee, Se il blocco di destra crescesse come prevedono i sondaggi "Meloni - conclude il Time - potrebbe emergere come la sua leader naturale".