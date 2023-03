“Il vero problema è l'utero in affitto”. La Roccella smonta le fake news della piazza

Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella è stata ospite del programma Rai Mezz'ora in più e, tra le altre cose, ha affrontato anche il tema della maternità surrogata a seguito delle numerose polemiche che si susseguono in questi giorni. Il ministro ci ha tenuto a sottolineare e ribadire che " non esiste una negazione dei diritti dei bambini. Tutti in Italia hanno gli stessi diritti ". Sono parole rivolte principalmente a chi era in piazza ieri a Milano contro il governo per l'assenza di una legge sul riconoscimento dei bambini di coppie omogenitoriali ma il ministro ha messo il focus su un altro tema: " I cortei non sono un problema, ma c'è stato uno spostamento del tema, non si vuole parlare dell'utero in affitto, che è il cuore del problema ".

L'esponente del governo Meloni ha sottolineato che il discorso sui diritti è valido sempre, "anche per le coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto. Quando si torna in Italia, il genitore biologico è riconosciuto. Il problema è che queste coppie a volte non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono di essere iscritti all'anagrafe entrambi ". E poi, ha aggiunto il ministro, " la Cassazione ha detto che la strada da percorrere è l'adozione in casi particolari. Il secondo genitore può fare questo ". E continuando a smentire le fake news della sinistra, il ministro ha messo in evidenza che " non è vero che non si può avere il codice fiscale ". Questo, spiega, anche perché " non c’è differenza tra bambini, c’è un grande equivoco ".

Infatti, Roccella ha spiegato: " Se una donna che ha un figlio, orfano o non riconosciuto da sola, si sposa con un altro uomo, affinché questo bambino sia figlio di quell'uomo c'è bisogno dell'adozione in casi particolari, che è facilitata, perché non c'è il processo dell'idoneità. Vengono date migliori garanzie al figlio ". E portando l'esempio sulle coppie omosessuali ha aggiunto: " Il problema non è il genitore omosessuale che penso possa essere un ottimo genitore, ma il problema è antropologico, noi abbiamo un modello a cui tutti siamo affezionati, perché siamo nati dal grembo di una madre ".