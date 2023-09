Urso: "Valuteremo accisa mobile". Che cos'è e gli effetti sul prezzo della benzina

“ Sull'accisa mobile introdotta con il decreto trasparenza, dobbiamo comprendere con il Mef e il Mase quando essa eventualmente dovesse scattare e se fronteggiare, ove ci fosse necessità, il caro carburanti con questa accisa mobile o con altri strumenti ”. Con queste parole, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto sul caro carburanti dall'assemblea nazionale Faib, associazione di categoria dei benzinai, che oggi festeggia 60 anni dalla sua fondazione.

Urso ha parlato della questione del rincaro della benzina a fronte dei prezzi alle stelle con cui si sono dovuti confrontare gli automobilisti nel corso di quest’estate, dato che fare il pieno in Italia è costato 11 euro in più che nel resto d’Europa. Secondo i dati forniti dalla Faib, Iva e accisa pesano per il 57%. Per queste ragioni, il ministro Urso ha avanzato l’ipotesi di introdurre l’accisa mobile.

Cos’è l’accisa mobile

L’accisa mobile è una misura introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio del 2008 del governo Prodi per poi essere introdotta, una seconda volta, nel Decreto Carburanti del governo Meloni, approvato a inizio anno.

La misura si può spiegare come un meccanismo che, in modo automatico, va ad abbassare le accise nel momento in cui il prezzo della benzina supera una determinata soglia per poi, in un sistema quasi a fisarmonica, tornare a una tassazione piena nel momento in cui il costo dei carburanti dovesse abbassarsi. Il limite massimo, in seguito al quale al governo potrebbe adottare i tagli, è determinato dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (Def).

Il meccanismo dell’accisa mobile prevede, infatti, la riduzione delle imposte solo se il prezzo della benzina dovesse superare il prezzo medio relativo al bimestre precedente, in relazione al valore di riferimento indicato nel Def.

L’aggettivo mobile sta a significare che l’importo può cambiare a seconda dell’andamento del prezzo del carburante: se il carburante sale, l’accisa diminuisce e viceversa. Gli sconti saranno attuati solo se sarà superato il prezzo medio del bimestre precedente al periodo considerato. L’entità dei tagli da effettuare sarà decisa a seconda di quanto il governo ha incassato tramite le maggiori entrate Iva applicate sul carburante.

