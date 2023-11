Denuncia il piano delle toghe. E Crosetto finisce nel mirino: "Io minacciato"

Guido Crosetto è nel mirino di sinistra e magistratura per alcune sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della sera nel corso di un'intervista che, in linea generale, parlava di tutt'altro. " L'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria ", ha dichiarato il ministro della Difesa nella sua intervista, facendo mettere nero su bianco una considerazione che, dopo tutto, non è nuova nel nostro Paese. E in questo contesto aggiunge, sottolineando di riferire un fatto riportato: " A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee... ".

A partire da queste sue dichiarazioni sono partiti gli attacchi contro il ministro, che ha già dichiarato di voler riferire in parlamento su quanto detto. " Una risposta al fondo di un'intervista su tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami. Una preoccupazione, non un attacco. Dico che voglio riferire al Parlamento. Vengo attaccato, insultato, minacciato, offeso. Preventivamente. Dovrei avere paura? Non ne ho ", ha scritto Crosetto su X, sottolineando quella che, dal suo punto di vista, è l'ennesima stortura della democrazia di questo Paese. Ovviamente, il ministro ha parlato in nome suo, senza aver preventivamente concordato l'intervista con Giorgia Meloni, come ha spiegato con una risposta secca al sito Affaritaliani.it.