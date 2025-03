Visita del Comandante Operativo di Vertice Interforze nel Corno D’Africa

Il Comandante Operativo di Vertice Interforze, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, ha concluso una visita ufficiale a Gibuti e Mogadiscio, dove ha incontrato i militari di stanza nella Base Militare Italiana di Supporto (BMIS), l’equipaggio di Nave Martinengo, impegnato nell’operazione europea “ASPIDES” e il contingente italiano della European Union Training Mission Somalia (EUTM-S). Con loro, il Comandante del COVI ha fatto un punto di situazione sull’andamento delle missioni nel Corno d’Africa.

L'arrivo nel Corno d'Africa

Iannucci è stato accolto a Gibuti dal Comandante della BMIS, Colonnello Stefano Capriglione e dal Comandante della Missione Addestrativa Italiana “MIADIT Somalia”, Colonnello Fabio Coppolino e ha poi salutato il personale italiano della Base e ha visitato l’installazione.

La visita è proseguita a bordo di Nave Martinengo, FREMM italiana al comando del Capitano di Fregata Giuseppe Germinario, che dal 1° febbraio ha assunto il ruolo di flagship dell’operazione a guida UE “Aspides”, i cui assetti aeronavali contribuiscono a garantire la sicurezza marittima e salvaguardare la libertà di navigazione lungo le principali vie di comunicazione.

Il saluto ai militari

Nel rivolgere ai militari italiani il saluto del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e suo personale, il Comandante del COVI ha ribadito l’importanza del loro lavoro, quali rappresentanti della Difesa e dell’Italia, che con le sue Forze Armate è fortemente impegnata per contribuire alla pace e alla stabilità della Regione.

Dal Corno d’Africa, infatti, passa la gran parte delle rotte commerciali dirette verso il Mediterraneo e il lavoro dei militari italiani genera effetti tangibili, con la presenza della BMIS quale hub logistico e amministrativo, con i Carabinieri della MIADIT e con le attività legate alle operazioni “Atalanta” e “Aspides”, alle quali l’Italia partecipa con navi della Marina Militare che incrociano i mari dal Golfo di Aden al Canale di Mozambico.

La visita si è conclusa con un incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa di Gibuti, con il quale il Generale Iannucci ha condiviso una valutazione della situazione di sicurezza regionale e ragionato su come rendere ancora più efficace la presenza italiana nel Paese.

La visita a Mogadiscio

il Generale Iannucci ha poi incontrato a Mogadiscio il contingente militare italiano opera nell’ambito della EUTM-S, missione finalizzata all’addestramento delle Somali National Security Forces e guidata dal Generale di Brigata Giuseppe Zizzari. Al suo arrivo nella capitale somala, il Comandante Operativo ha incontrato il Vice ministro della Difesa e il Vice Capo di Stato Maggiore della Difesa somali, che hanno ringraziato le Autorità italiane per l’impegno e le risorse che l’Italia investe nella Regione, a sostegno delle Istituzioni, delle comunità locali e delle Forze di sicurezza somale, impegnate a contrastare e arginare l’azione del gruppo terroristico Al-Shabaab.

Rivolgendosi ai circa 150 militari italiani di stanza a Mogadiscio, il Generale Iannucci li ha ringraziati per il loro servizio, sottolineandone il ruolo fondamentale e il contributo alla stabilità e sicurezza regionale.

I colloqui

Sono stati, inoltre, molto proficui i dialoghi che il Comandante operativo ha avuto presso l’International Campus con il Vice Capo della Missione European Union Capacity Building (EUCAP), con l’Ambasciatrice della European Delegation in Somalia (EUDEL), Karin Johansson e con l’Ambasciatore d’Italia Pier Mario Daccò Coppi, presso la residenza diplomatica.

Tra i temi di interesse comune, è emersa la volontà di tutte le parti di impegnarsi e ricercare ogni possibile soluzione nel perseguire una strategia comune, efficace e in grado di contribuire alla crescita delle Forze Armate e di sicurezza somale. Il Corno d’Africa presenta problematiche complesse anche sotto il profilo della sicurezza, che richiedono la cooperazione tra attori locali e partner europei, per sviluppare rapporti solidi, fondati su progetti condivisi e di lungo periodo.

Il piano Mattei

È anche in tale ottica che si inquadra la profondità strategica del “Piano Mattei”, che interessa la Somalia, Gibuti, così come le vicine Etiopia ed Eritrea e che punta a creare e rafforzare nuove partnership per collaborare anche in altri ambiti, come l’agricoltura, le infrastrutture, l’energia, la sanità o la formazione.

Settori, questi ultimi, che sono sempre e comunque interconnessi e legati alla sicurezza, senza la quale non ci sono le condizioni per il normale svolgimento della vita dei cittadini e la fruizione di tutti i servizi interni: libertà delle vie di comunicazione, commercio, scuole e ospedali.

Il "supporto" della BMIS

Dal 2012, la BMIS fornisce supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell’area del Corno d’Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, Oceano Indiano, nonché al personale italiano in transito sul territorio gibutiano o impiegato in Somalia.

Inoltre, ospita il contingente Carabinieri della MIADIT, missione che si inserisce nelle iniziative di capacity building e concorre alla stabilizzazione della Somalia e al consolidamento della capacità operative delle Forze di sicurezza gibutiane.