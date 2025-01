Gozzellino, un'antica storia di famiglia ai piedi del Bricco Lù

Ascolta ora 00:00 00:00

Monferrato, una delle terre più vocate per la Barbera, territorio quasi interamente collinare divenuto patrimonio Unesco grazie agli Infernot, cantine sotterranee scavate a mano nel tufo nei secoli e ideali per conservare vino e cibi. Nel cuore del territorio, a Costigliole d'Asti, oltre a un maniero medievale tra i più fotografati in Piemonte e attorno al quale si è sviluppato il borgo moderno, c'è un altro torrione che conquista: il Bricco Lù, sperone che s'innalza maestoso e domina il paesaggio, perfetto per chi vuole spaziare su tutto il Monferrato. E per gli amanti del vino, Barbera e Moscato prodotti da uve coltivate su questa collina. Tra i produttori principali Mura Mura di Federico Martinetti, l'inventore di Grom, ma a custodire e valorizzare i vigneti del Bricco Lù dal 1914 è la famiglia Gozzelino, arrivata alla terza generazione e ora guidata da Lorenzo (nella foto), con il padre Sergio sempre ben presente nella gestione delle pratiche di cantina e in campagna. Gozzelino è un artigiano del vino che coltiva le uve nel pieno rispetto della natura e cerca di ridurre al minimo le pratiche di cantina, permettendo all'uva di far nascere il vino più autentico e fedele alla qualità di questi vigneti. Tra i vini più importanti che portano nomi di famiglia, la Barbera d'Asti Superiore Sergio che si distingue per i profumi di frutti rossi maturi, ciliegia, delicate spezie e al palato bella struttura, con tannini morbidi e fresca acidità, ideale in questa stagione con brasati, arrosti e piatti della tradizione piemontese come il bollito misto. Il Moscato Bruna, dedicato alla mamma di Lorenzo, stupisce per il bouquet aromatico di fiori bianchi, pesca e agrumi. Dolce e fresco, ha bollicina fine e persistente, ideale per accompagnare torta di nocciole o i biscotti secchi, ma anche da gustare con formaggi erborinati.

Importante per la famiglia Gozzelino è valorizzare l'esperienza enoturistica: circondati dai vigneti, Lorenzo accompagna i winelovers nella degustazione dei vini in cantina, dove è possibile acquistare direttamente, oltre ad organizzare in estate la speciale cena tra i filari con musica dal vivo. Occasione unica per gli appassionati che desiderano (previa prenotazione) vivere il territorio by night immersi nei sapori e profumi dei vini Gozzelino e della tradizione gastronomica monferrina.