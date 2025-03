Gruppo Fs in prima linea nel maxi-cantiere del Giubileo

Ascolta ora 00:00 00:00

Grandi opere per un grande evento. In concomitanza con il Giubileo 2025, per il quale si attendono oltre 105 milioni di presenze nel nostro Paese, il Gruppo FS guidato dall'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma ha messo in campo un forte impegno per migliorare, in collaborazione con le istituzioni, la mobilità ferroviaria e stradale della Capitale. Nel quadro complessivo delle opere previste, FS con la sua società operativa Anas ha infatti contribuito al completamento del sottovia di Piazza Pia e al rinnovo di Piazza dei Cinquecento. Opere strategiche per l'accoglienza dei visitatori e degli oltre 100mila pellegrini che ogni giorno arrivano nella Città Eterna. Interventi di riqualificazione sono in corso nelle stazioni per avere spazi sempre più accessibili, moderni e fruibili. Le sinergie in atto con l'amministrazione capitolina stanno inoltre potenziando i collegamenti con la Capitale. «Siamo in prima linea per migliorare la mobilità ferroviaria e stradale. Il Giubileo è una grande occasione per lasciare una eredità strutturale a Roma e noi ne abbiamo fatto parte. Saremo sempre presenti per le iniziative infrastrutturali del Paese e soprattutto della Capitale», ha dichiarato Tommaso Tanzilli, presidente di FS.

Nel dettaglio, il Gruppo FS ha offerto un contributo significativo nel dotare Roma di una «porta d'ingresso» in grado di valorizzare l'integrazione tra monumenti e aree archeologiche circostanti. È avvenuto con la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, ora più accessibile e meglio integrata con i sistemi di mobilità urbana. Il tutto ponendo al centro la mobilità pedonale e ciclabile con il ridisegno del terminal bus, del molo taxi e l'insediamento di un nuove ciclabili.

Importanti interventi di rinnovo da parte di Rfi sono stati previsti, per 47,6 milioni di euro, anche per le stazioni di Fiumicino Aeroporto, Termini, San Pietro, Tuscolana, Aurelia, Trastevere e Torricola. I lavori interessano banchine, pensiline, percorsi di accesso, sottopassi, segnaletica, edifici e piazzali esterni. Lungo la rete sono stati inoltre programmati diffusi interventi di manutenzione e potenziamento per innalzare gli standard di affidabilità dell'infrastruttura e garantire maggiore regolarità alla circolazione. Nei pressi della stazione Termini, inoltre, il Gruppo FS ha donato alla Caritas uno spazio per l'accoglienza delle persone fragili e per l'assistenza sociale.

Nel quadro delle grandi opere spicca poi il già citato completamento del sottovia di Piazza Pia, grazie al quale è stato ripristinato uno spazio pedonale tra Castel Sant'Angelo e San Pietro. Realizzata attraverso un investimento complessivo di 85,3 milioni di euro, l'infrastruttura è stata completata in 450 giorni grazie all'impegno continuo di 110 operai attivi 24 ore su 24 e alla collaborazione di 60 professionisti specializzati negli scavi archeologici.

Si aggiunge poi alle grandi opere che vedono l'impegno primario del Gruppo FS il collegamento ciclopedonale Monte Ciocci-San Pietro. Il progetto, a cura di FS Sistemi Urbani e Rfi, del valore di 6,7 milioni di euro, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale per collegare l'esistente pista ciclabile da Monte Mario/Monte Ciocci a San Pietro, la riqualificazione e il riutilizzo di aree e manufatti non più a uso del trasporto ferroviario, la realizzazione della Nuova Francigena Urbana e lo scambio intermodale TPL-bici, il collegamento tra la stazione S. Pietro Vaticano e la stazione della metro Valle Aurelia.

Anas è inoltre impegnata in un piano di interventi che, oltre alla manutenzione delle principali strade di accesso alla città, prevede nuove opere funzionali a migliorare la viabilità stradale in alcuni tratti urbani e lungo il Grande Raccordo Anulare (Gra). Oltre al sottovia di Piazza Pia e a Piazza dei Cinquecento, Anas sta lavorando al completamento del nuovo svincolo Tor Vergata-autostrada A1 e ha recentemente aperto il nuovo Ponte dell'Industria.

Gli interventi comprendono anche la riqualificazione della segnaletica, la sostituzione delle barriere di protezione per la sicurezza stradale e la risistemazione delle aree di proprietà dell'Università Tor Vergata, dove si svolgerà il Giubileo dei Giovani. Opere per oltre 185 milioni di euro a cui si aggiungono circa 230 milioni per la manutenzione.