Guardia sorprende il ladro e gli spara

«Pensavo fosse armato». Si è giustificata così la guardia giurata in servizio che ha sparato a un ladro, la notte scorsa ferendolo a un braccio e all'addome. La dinamica è ancora tutta da chiarire. I fatti, intanto. A San Giuliano milanese, poco dopo le 4.30 il metronotte in servizio all'In's di viale Trieste si accorge di un'effrazione nel punto vendita. Entra all'interno del supermercato e sorprende un giovane che sta rubando alcuni prodotti alimentari. Il ladro fa irruzione nel locale dopo aver forzato la serratura di una finestra, l'effrazione scatena l'allarme. Convinto che il ragazzo, 21 anni, sia armato, la guardia giurata, 61 anni, estrae l'arma in dotazione e spara verso il giovane colpendolo all'avambraccio destro. Il ragazzo, nato a Genova e residente a San Giuliano, ha dei precedenti e non è in pericolo di vita. È stato l'addetto alla sicurezza a chiamare i carabinieri.

Sul posto, oltre ai militari, è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il ladro ferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. La pistola è stata sequestrata. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di San Donato per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il vigilante, di origini napoletane e residente in Lombardia, è impiegato all'istituto SelPol, ha dichiarato agli inquirenti di aver aperto il fuoco contro il ragazzo perchè riteneva che fosse armato. Lo avrebbe visto compiere un gesto con il braccio che poteva far credere stesse estraendo un'arma. Ma su questo sono ancora in corso gli accertamenti. La testimonianza verrà confrontata con le immagini delle telecamere di sorveglianza e con la versione del ventunenne, al momento ricoverato in ospedale.