Troll, siti fake e "spin doctors": così Mosca prova fermare il supporto di Usa e Ue a Kiev

La campagna di disinformazione online capitanata dal Cremlino procede a tutta forza. Secondo un’indagine del Washington Post, che ha avuto accesso a documenti riservati del governo russo tramite agenzie d’intelligence europee, il fronte della propaganda virtuale è diventato importante per Mosca tanto quanto la prima linea in Ucraina.

L’obiettivo dei cosiddetti spin doctors al soldo dello zar è minare il sostegno a Kiev sia negli Stati Uniti, sia nelle nazioni dell’Unione come Francia e Germania. La campagna dei troll si è concentrata su X, YouTube, Facebook e il social dell’ex presidente Donald Trump, Truth, focalizzandosi sul dipingere Volodymyr Zelensky come un corrotto, sull’enfatizzare il numero di migranti che attraversano il confine con il Messico e sull’indicare gli “americani bianchi” come la categoria più influenzata negativamente dall’invio all’estero di aiuti militari.

Protagonista di questo sforzo di disinformazione, identificato grazie all’analisi dei metadati, è Ilya Gambashidze, capo della società di pubbliche relazioni di Mosca Social Design Agency. Il suo team è responsabile della creazione di migliaia di account fasulli che promuovono le opinioni dell’ala più estrema del partito Repubblicano e della creazione di decine di siti web progettati per rassomigliare i principali organi di informazione occidentali, in una campagna che i funzionari del blocco Nato-Ue hanno soprannominato “Doppleganger”.

Gli spin doctor di Gambashidze usano una strategia che la società di ricerca Alethea ha definito “ scrivere con inchiostro invisibile ”: utilizzano account per inviare link e materiali contenenti notizie false o reali di cui il Cremlino vuole aumentare la risonanza mediatica, per poi cancellare rapidamente i loro profili una volta che le informazioni sono entrate nel circolo delle piattaforme. Così facendo, riescono a nascondere la provenienza delle fake news o delle fonti di disinformazione.

Il Threat analysis center di Microsoft e la compagnia di intelligence Graphika hanno rilevato che la chiave del successo di questa strategia è la quantità di contenuti che vengono prodotti ogni giorno. “ È sufficiente spingere i contenuti ogni singolo giorno ", ha detto Clint Watts, capo del team dell’azienda di Redmond. " È proprio la disponibilità di questi contenuti nel tempo che funziona, perché qualcuno ci inciamperà, un politico o una celebrità li troverà nel tempo solo grazie alla disponibilità dei contenuti ".