Aereo spia russo entra nello spazio Nato: si alzano i caccia tedeschi

Questa mattina un aereo spia russo è entrato nello spazio aereo della Nato nel Baltico. Due caccia tedeschi hanno intercettato e scortato il velivolo, secondo quanto riferisce Bild.

Il quotidiano teesco riporta che stamane due Eurofighter tedeschi sono decollati per intercettare un aereo russo che non ha acceso il transponder né ha risposto ai messaggi radio, rappresentando quindi una minaccia per il traffico aereo civile. Si è trattato di aereo spia russo del tipo Ilyushin Il-20M, che è poi stato scortato per diversi chilometri a est dell'isola di Ruegen. Poco dopo, l'Ilyushin ha virato, tornando a volare verso Kaliningrad. Sempre la Bild riporta che non si tratterebbe della prima volta: aerei russi punterebbero occasionalmente lo spazio aereo della Nato per testare la capacità di reazione dell'Alleanza, e raccogliere dati.

Lo scorso anno diversi aerei spia russi si sono ripetutamente avvicinati allo spazio aereo tedesco. Spesso sono accompagnati da jet da combattimento russi. a novembre, a esempio, era stato avvistato un aereo da pattugliamento marittimo russo TU-142 Bear sul Mar Baltico, scortato da un SU-30, un aereo da combattimento multiuso.

Volavano senza contatto radio, senza un piano di volo e senza un transponder, il che rende sostanzialmente anonimo l'aereo. In casi come questo, l'aereonautica tedesca si attiva per intercettare, identificare, documentare e accompagnare l'aereo in questione.