"Ancora possibile un accordo". Casa Bianca fiduciosa su una tregua a Gaza

La Casa Bianca è fiduciosa sulla possibilità che si possa ancora trovare un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Washington ha espresso la speranza che Israele e Hamas possano " colmare le lacune rimanenti ". Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ja sottolineato che " una valutazione attenta delle posizioni delle due parti suggerisce che dovrebbero essere in grado di colmare le lacune rimanenti e faremo tutto il possibile per sostenere questo processo ". I colloqui sono in corso e c'è speranza, più che fiducia, che vadano a buon fine: " Israele e Hamas sono abbastanza vicini a un accordo da poter colmare le differenze ".

Tuttavia, aggiunge Kirby, gli Stati Uniti " osservano con preoccupazione " l'operazione militare israeliana in corso a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, ma non giudicano che sia un'operazione " di primaria importanza ". Intanto, mentre proseguono i negoziati, oggi è stata una giornata di forti tensioni all'Onu, dove l'Assemblea Generale con una risoluzione ha riconosciuto la Palestina come qualificata per diventare membro Onu a tutti gli effetti. Gli Stati Uniti, che hanno votato no oggi e no in Consiglio di sicurezza il mese scorso, porranno il veto che, come membro permanente, è decisivo per bloccare qualsiasi risoluzione, anche dovesse avere la maggioranza. L'Italia si è astenuta assieme a Regno Unito e Germania.

In segno di protesta, il rappresentante di Israele, Gilad Erdan, ha bocciato la risoluzione e l'ha stracciata: " Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni, questo giorno rimarrà ricordato nell'infamia ". Il ministro degli Esteri, Israel Katz, definisce la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sullo Statu dei palestinesi all'ONU un " premio per Hamas ". Katz aggiunge che " l'assurda decisione presa oggi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite evidenzia i pregiudizi strutturali dell'ONU e le ragioni per cui, sotto la guida del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, si è trasformata in un'istituzione irrilevante ".

Riconoscimento necessità che il nostro popolo palestinese ottenga i propri diritti legittimi

Hamas in una nota esulta: "".