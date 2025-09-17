Aperto nuova via di evacuazione nella Striscia. Idf: 400mila hanno già lasciato Gaza city

La nuova offensiva israeliana su Gaza segna un’ulteriore escalation del conflitto. Dall’alba, almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid, compresi membri di una stessa famiglia colpita in una tenda a Khan Yunis.Intanto, oltre 400mila civili hanno già lasciato Gaza City, secondo l’Idf, che oggi ha annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione lungo Salah a-Din Street. La comunità internazionale esprime crescente preoccupazione: dal Canada arriva un duro monito a Israele affinché rispetti il diritto internazionale e accetti un cessate il fuoco.
Media, almeno 17 palestinesi uccisi in raid su Gaza
Sono diciassette i cittadini palestinesi uccisi dall'alba durante i bombardamenti israeliani in corso sulla Striscia di Gaza. Di questi 7 a Gaza City. Lo riporta Wafa. Fonti mediche hanno riferito che tre membri di una famiglia sono rimasti uccisi nel bombardamento israeliano di una tenda di sfollati nella zona di Mawasi a Khan Yunis, a sud della Striscia.
Idf, 400mila persone fuggite finora da Gaza City
Circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato Gaza City verso altre aree della Striscia. Lo conferma l'Idf in una stima riportata il Times of Israel, sottolineando che circa un milione di palestinesi risiedevano nella città prima che l'esercito israeliano iniziasse la grande offensiva nella zona. Ieri, il premier Benyamin Netanyahu aveva riferito che circa il 40% degli abitanti aveva lasciato la città. Negli ultimi giorni, il ritmo delle evacuazioni è aumentato fino a decine di migliaia di persone al giorno, secondo l'esercito. L'Idf ha annunciato questa mattina l'apertura di una seconda via di evacuazione su Salah a-Din, la principale autostrada nord-sud di Gaza.
Idf apre seconda via di evacuazione da Gaza City
Le Forze di difesa israeliane comunicano agli abitanti di Gaza che stanno aprendo una seconda via di evacuazione per coloro che desiderano fuggire da Gaza City, mentre l'esercito avanza nella città. Il percorso, lungo Sala-al-Din Street nella Striscia meridionale, sarà aperto da mezzogiorno di oggi fino a mezzogiorno di venerdì, ha annunciato il portavoce delle Idf in lingua araba Avichay Adraee sul suo account X.
Canada: "Attacco a Gaza è orribile, Israele rispetti diritti"
"La nuova offensiva terrestre di Israele a Gaza City è orribile. Aggrava la crisi umanitaria e mette a repentaglio il rilascio degli ostaggi", afferma il Ministero degli Affari esteri del Canada aggiungendo che "il governo israeliano deve rispettare il diritto internazionale". In una dichiarazione pubblicata sul suo account X, il dicastero di Ottawa continua dicendo che "il Canada si schiera a fianco dei partner internazionali nel sollecitare un cessate il fuoco immediato e permanente, aiuti umanitari senza restrizioni" nella Striscia di Gaza "e il rilascio di tutti gli ostaggi" israeliani.