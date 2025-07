Armi Usa per Kiev bloccate in polonia. Si lavora a una telefonata tra Trump e Zelensky

L'allargamento sarà una delle principali priorità dell'agenda della presidenza danese. Ad assicurarlo, in un punto stampa con alcune testate europee tra le quali l'ANSA, è stato il ministro per gli Affari Europei Marie Bjerre. "L'allargamento è una questione di sicurezza. Non riguarda solo l'Ucraina e la Moldova. Siamo ben consapevoli del veto di Budapest, ma noi vogliamo avere l'ambizione di aprire tutti cluster per l'Ucraina entro l'anno. Il nostro piano è ancora quello di andare avanti. Se il veto ungherese non verrà rimosso lavoreremo a tutte le soluzioni politiche e pragmatiche possibili. Stiamo ancora lavorando per aprire il cluster uno per l'Ucraina e la Moldavia inieme, questo sarebbe un successo", ha sottolineato il ministro. Domani si terrà a Chisinau il vertice Ue-Moldova: sul tavolo proprio il processo di adesione del Paese che, a fine settembre, sarà chimato tra l'altro a delle cruciali elezioni parlamentali. "L'adesione di ucraina e Moldova riguarda tutti. In caso contrario rischiamo di perdere questi due Paesi, rischiamo che vengano segnati dall'instabilità. Noi siamo ancora convinti di aprire il cluster uno per entrambi e loro vogliono questo. Non vogliamo ancora speculare sulle alternative", ha ribadito Bjerre.