Attacco di Hezbollah: "Ucciso un soldato italo-israeliano"

Era un italo-israeliano il soldato ucciso a seguito di un attacco di Hezbollah nel nord di Israele. La conferma è arrivata dal ministro Antonio Tajani: la vittima è il 39enne Rafael Kauders, riservista dell'esercito israeliano. "Ho appena parlato con la famiglia, attiva nella comunità italiana in Israele per esprimere le condoglianze a nome di tutto il governo" , le parole in una nota diramata sui social dal titolare della Farnesina.

Kauders è stato ucciso in un attacco con droni firmato dal movimento sciita filo-iraniano nel nord dello Stato ebraico. Il sergente viveva a Tzur Hadassah e prestava servizio nel 5030esimo battaglione della Brigata Alon come coordinatore del Rabbinato militare. Nelle scorse ore le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno reso noto che altre undici persone sono rimaste ferite. In base alle prime ricostruzioni disponibili, Hezbollah ha attaccato con due droni carichi di esplosivo entrati in azione a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro nella città a maggioranza drusa di Hurfeish, situata a diversi chilometri dal confine con il Libano. Il secondo di questi droni avrebbe preso di mira le squadre di soccorso arrivate per curare i feriti del primo, una tattica già utilizzata durante il conflitto.

"L'attacco del 7 ottobre e la guerra che ne è conseguita ha distrutto le vite di troppi, specialmente di giovani. Ieri a seguito di un attacco di Hezbollah nel Nord di Israele, il riservista italo-israeliano Rafael Kauders (39 anni) è stato ucciso mentre difendeva il proprio Paese dal terrorismo", le parole dell'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar. Un ringraziamento al ministro Tajani "per le sue parole di vicinanza di fronte a questa ennesima tragica perdita" .

In corso le indagini da parte delle Forze di Israele sul motivo per cui le sirene non hanno suonato quando i due droni si sono schiantati nella città a maggioranza drusa. Seguiranno aggiornamenti. Gli scontri tra Idf e Hezbollah vanno avanti dal 7 ottobre, data del tragico attentato firmato dai terroristi palestinesi di Hamas in Israele.

Il gruppo islamista ha confermato la morte di 330 combattimenti, mentre i civili libanesi uccisi dagli attacchi israeliani sarebbero una cinquantina. L'Idf ha invece confermato la morte di 15 militari, con 10 civili uccisi.