Attacco russo su Odessa: sfiorato il convoglio del premier greco

Odessa di nuovo sotto attacco russo, e questa volta droni e missili hanno sfiorato sia il presidente Volodymyr Zelensky sia il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, entrambi in città per un incontro lampo volto a mostrare il sostegno di Atene al Paese invaso.

Esplosioni sono state segnalate a meno di 200 metri dal convoglio di auto che trasportava i due leader, pochi minuti prima del loro incontro. Secondo la televisione privata Skai, esse sono state causate da velivoli senza pilota. Fonti governative greche hanno riferito che Mitsotakis e tutti i membri della sua delegazione sono in buona salute e che non hanno corso alcun rischio. Subito dopo l’incidente, il convoglio ha deviato da percorso previsto, seguendo le istruzioni delle autorità ucraina. L’emittente pubblica Ert ha inoltre riferito che durante il faccia a faccia, avvenuto come da programma, si è verificato anche un attacco con missili balistici, che ha fatto suonare le sirene d’allarme e attivato la difesa aerea. " Proprio alla fine della visita abbiamo sentito il suono delle sirene della contraerea e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di ripararci ", ha dichiarato Mitsotakis dopo il bombardamento. “ È stata un’esperienza impressionante, campiamo che questa guerra colpisce tutti e non risparmia nessuno ”.

“ Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti e feriti ”, ha riferito Zelensky durante la conferenza stampa successiva all’incontro con il premier greco. Secondo il presidente ucraino, il fatto che i russi abbiano attaccato Odessa durante la visita di un ospite internazionale “ significa che o hanno perso la testa, o non controllano il loro esercito ”.