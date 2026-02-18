Axios: "Negoziati in stallo, probabilità di attacco americano al 90%". Khamenei: "Potremmo affondare le navi Usa". E Teheran annuncia esercitazioni con la Russia

Una "guerra su larga scala" fra Iran e Usa è "più vicina" di quanto si pensi e "potrebbe iniziare molto presto". Lo scrive Axios spiegando che - secondo alcune fonti - un'operazione militare statunitense in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia, "della durata di settimane", che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all'operazione mirata del mese scorso in Venezuela. Le stesse fonti hanno sottolineato che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia rispetto alla 'guerra dei 12 giornì dello scorso giugno. Axios sottolinea come al momento l'amministrazione Usa abbia adottato un approccio "a due binari" ovvero colloqui sul nucleare abbinati a un massiccio rafforzamento militare. Al momento però, sebbene entrambe le parti abbiano affermato che i colloqui abbiano "fatto progressi", le divergenze sono ampie e i funzionari statunitensi non sono ottimisti sulla possibilità di colmarle.

Inoltre viene messo in luce come l'armata americana nel Golfo sia cresciuta fino a comprendere due portaerei, una dozzina di navi da guerra, centinaia di aerei da combattimento e molteplici sistemi di difesa aerea con altra potenza di fuoco ancora in arrivo e "non è nella natura di Trump spostare tutto quell'hardware come un bluff". Secondo Axios il presidente americano si starebbe "stufando" della situazione e nonostante alcune persone intorno a lui lo stiano "mettendo in guardia" sui rischi di un'eventuale azione militare le probabilità di un attacco nelle prossime settimane sarebbe "del 90%". In conclusione - si legge - "non ci sono prove che una svolta diplomatica con l'Iran sia all'orizzonte ma ci sono sempre più prove che una guerra sia imminente".