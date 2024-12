"Bashar al-Assad non si trova". Giallo sul presidente siriano, Damasco accerchiata

Ascolta ora 00:00 00:00

" Bashar al-Assad non si trova da nessuna parte a Damasco ". È giallo sul presidente siriano, che fonti di Damasco danno per certo nella Capitale, ormai assediata, del Paese. Tuttavia, la Cnn riporta notizie provenienti da fonti secretate secondo le quali al-Assad non sarebbe in Siria, il che aimenta ulteriormente il giallo di una sua possibile partenza all'estero per evitare l'assalto dei ribelli. La linea ufficiale siriana, per ovvie ragioni, è che il presidente non sia fuggito dalla capitale, ma Assad " non si trova in nessuno dei luoghi della città in cui ci si aspetterebbe di trovarlo " e " la guardia presidenziale non è più schierata nella sua residenza abituale ".

Secondo le fonti arabe intercettate da Bloomberg, il rais sarebbe in queste ore a Teheran e sarebbe anche pronto a negoziare i termini di un accordo che gli permetta di gestire le aree ancora sotto il suo controllo o, in alternativa, che gli garantisca un esilio sicuro. I ribelli non hanno idea di dove possa essere e continueranno a cercarlo, a meno che la diplomazia di guerra non faccia il suo corso e la Siria venga così "spezzettata", alimentando però ulteriori divisioni e rischi per la sicurezza del Medioriente.

L'assedio di Damasco era previsto, i ribelli antigovernativi ora sono alle porte della città e non si fermeranno: la rivolta è arrivata alla sua fase cruciale e se Assad fosse realmente andato via da Damasco, probabilmente l'esfiltrazione è avvenuta giorni fa. L'esercito siriano, ancora una volta, è andato in tv con i suoi comandanti per rassicurare la popolazione. Hanno affermato che i militari stanno rafforzando le linee di difesa intorno alla Capitale e nel sud del Paese, e che sono in programma nell'immediato operazioni contro i ribelli nei pressi di Damasco. Nell frattempo, le fazioni armate guidate da Hayat Tahrir al-Sham hanno preso il controllo della prigione centrale di Homs, la terza città della Siria, e centinaia di prigionieri sono stati liberati.

La Siria di Assad è convinta di poter contare ancora sull'appoggio russo, mentre Donald Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non si faranno coinvolgere dalla situazione. Russia, Iran e Turchia chiedono la piena attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite e Mosca, come annunciato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sta " facendo tutto il possibile per non far prevalere i terroristi, anche se dicono di non essere terroristi ". L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha chiesto colloqui urgenti a Ginevra per garantire una " transizione politica ordinata " nel Paese. Nel frattempo, per Assad la situazione si fa sempre più complicata, il Paese è nel caos e gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani di lasciare subito la Siria.

Si muove anche Israele: l'Idf ha annunciato che rafforzerà ulteriormente la propria presenza al confine con la Siria, sulle alture del Golan, mentre il premierha convocato il gabinetto di sicurezza nazionale questa sera per discutere della situazione.