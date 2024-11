C'è il primo scontro fra le truppe di Kiev e le nordcoreane

Ascolta ora 00:00 00:00

Primo scontro, anche se «su piccola scala» fra le truppe russe e quelle nordcoreane sul fronte di Kursk in Russia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, in un'intervista pubblicata sulla Pravda ucraina. Umerov ha confermato che le truppe di Kiev hanno avuto il loro primo scontro con quelle nordcoreane, ma ha affermato che si è trattato di uno scontro di piccole dimensioni e che le truppe della Corea del Nord avranno bisogno di più tempo per schierarsi completamente sul fronte di Kursk. Umerov ha detto che si è trattato di una «piccola scaramuccia».

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono circa 11mila le truppe nordcoreane che si trovavano nella regione di Kursk fino a lunedì. Kiev si aspetta possano essere fino a 15mila, schierate sulla linea del fronte a sostegno della Russia per quella che considera una «operazione militare speciale». Quando gli è stato chiesto se questo può essere ufficialmente considerato l'inizio della partecipazione della Corea del Nord alla guerra, Umerov ha risposto di sì.

Ma il ministro ha affermato che i soldati nordcoreani sono mescolati alle truppe russe e identificati erroneamente come buriati, quindi è necessario un processo di verifica dell'identità prima che l'Ucraina possa annunciare il numero esatto di vittime e prigionieri. Umerov ha affermato che si aspetta che cinque unità, ciascuna composta da circa tremila soldati, saranno schierate a nord-est, est e sud-est su un fronte che si estende per circa 1500 chilometri.