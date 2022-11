Il video dell'orrore dei mercenari russi: giustiziato con un martello

Sono immagini raccapriccianti quelle che arrivano dal fronte ucraino dal lato del reggimento Wagner schierato per la Russia. In un video pubblicato su Twitter, che probabilmente verrà rimosso a breve, si vede l'uccisione di Evgeny Nuzhin, reclutato in una prigione russa e chiamato a combattere per Vladimir Putin. Arrivato al fronte, però, Nuzhin è stato catturato dai militari ucraini.

Non è ancora chiaro se Nuzhin si sia fatto catturare di proposito dai soldati nemici o se sia stato un caso, fatto sta che quando è caduto in mano ucraina, l'uomo ha immediatamente espresso la volontà di voler cambiare schieramento. Evgeny Nuzhin, infatti, ha chiesto agli ucraini di poter entrare a far parte di una delle loro milizie per combattere contro Vladimir Putin. Non ha combattuto a lungo tra le fila delle milizie di Volodymyr Zelensky, perché dopo alcune settimane è caduto prigioniero del reggimento Wagner che, a quel punto, l'ha giustiziato.

L'uccisione di Evgeny Nuzhin è avvenuta davanti all'obiettivo di uno smartphone con il quale sono state effettuate le riprese macabre. La violenza e la crudeltà del reggimento Wagner sono noti a tutti e con questa uccisione in diretta i miliziani al soldo di Putin hanno voluto fare una dimostrazione di forza e di potenza, lanciando un monito a quanti desiderano combatterli. Dopo aver legato alla sua testa un plinto di cemento con dello scotch, un miliziano della Wagner ha iniziato a colpire Nuzhin con una mazza sulla testa. Una morte in diretta che ancora una volta sconvolge e dà la misura della crudeltà della guerra.