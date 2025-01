Forze speciali e paracadutisti, così Kiev ha preso due soldati nordcoreani. E Zelensky mostra le foto

Le foto condivise da Volodymyr Zelensky mostrano due uomini feriti: uno ha entrambe le mani bendate, l'altro ha il volto tumefatto e una vistosa fasciatura attorno alla mandibola. Sono i primi prigionieri nordcoreani che l'esercito ucraino avrebbe catturato nella regione russa di Kursk, dove sono in corso violenti combattimenti tra le forze di Kiev e quelle del Cremlino, sostenute da un contingente militare inviato da Pyongyang a sostegno di Vladimir Putin. Il presidente ucraino ha spiegato che i soldati nemici sono stati trasferiti nella capitale dell'Ucraina dove, nelle prossime ore, verranno interrogati. " Questi due soldati, seppure feriti, sono sopravvissuti e sono stati portati a Kiev, dove parlano con gli inquirenti del servizio di sicurezza militare Sbu ", ha detto Zelensky su Telegram, accompagnando il suo messaggio con foto e video dei due prigionieri.

I primi prigionieri nordcoreani catturati da Kiev

" I nostri soldati hanno catturato personale militare nordcoreano nella regione di Kursk. Due soldati, sebbene feriti, sono sopravvissuti e sono stati trasportati a Kiev, dove ora stanno comunicando con il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ", ha scritto Zelensky su X. " Non è stato un compito facile: le forze russe e altro personale militare nordcoreano solitamente giustiziano i feriti per cancellare ogni prova del coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra contro l'Ucraina ", ha rimarcato il leader, dicendosi " grato " ai soldati ucraini " che hanno catturato questi due individui ".

" Come tutti i prigionieri di guerra, questi due soldati nordcoreani stanno ricevendo l'assistenza medica necessaria. Ho dato istruzioni al Servizio di sicurezza ucraino di consentire ai giornalisti il contatto con questi prigionieri. Il mondo deve sapere la verità su ciò che sta accadendo ", ha aggiunto Zelensky.

Il servizio di sicurezza ucraino ha fornito ulteriori informazioni sui due soldati. In una dichiarazione, ha affermato che uno dei due non aveva alcun documento, mentre l'altro aveva con sé una carta d'identità militare russa a nome di un uomo di Tuva, una regione russa confinante con la Mongolia. "I prigionieri non parlano ucraino, inglese o russo, quindi la comunicazione con loro avviene attraverso traduttori coreani in collaborazione con l'intelligence sudcoreana ", hanno fatto sapere le autorità di Kiev.

Cosa succede in Ucraina

Secondo l'Sbu, uno dei soldati ha affermato che gli era stato detto che sarebbe andato in Russia per un addestramento, piuttosto che per combattere contro l'Ucraina. L'agenzia ha riferito che a entrambi gli uomini sono state fornite cure mediche in linea con le Convenzioni di Ginevra e che si sta indagando insieme agli 007 di Seoul.

La stessa Sbu ha affermato che uno dei nordcoreani sarebbe stato catturato il 9 gennaio dalle forze speciali ucraine e l'altro dai paracadutisti di Kiev. I due, come detto, sarebbero adesso detenuti in condizioni che " soddisfano i requisiti del diritto internazionale ".

Le immagini diffuse dall'Ucraina mostrano i prigionieri in letti a castello all'interno di una cella. Uno dei due uomini, in particolare, avrebbe affermato di aver fatto parte dell'esercito nordcoreano e di aver pensato di essere stato inviato in Russia per l'addestramento e non per combattere sul fronte.