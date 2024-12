Mohammed Al Jolani, l'uomo che ha guidato i ribelli contro Assad

Ascolta ora 00:00 00:00

Li chiamano ribelli jihadisti o anche forze anti governative. Ma chi sono gli uomini che hanno provocato la fuga di Bashar Al Assad e decretato la fine della sua dinstia in Siria? A guidare l'offensiva, alimentata da più gruppi diversi, troviamo tale Abu Mohammed Al Jolani, alla lettera "colui che viene dalle Alture del Golan". Mr. Al Jolani è a capo di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente nel Paese. Fondatore di Hts, questo signore ha cercato di smarcarsi dalle altre forze armate in merito alle operazioni oltre confine, concentrandosi sulla creazione di una "Repubblica islamica" in Siria. Dal 2016, lui e il suo gruppo si sono accreditati come " custodi credibili di una Siria liberata da al-Assad ".

Chi è Abu Mohammed Al Jolani

Nato nel 1982 a Riyadh, in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava come ingegnere petrolifero, Al Jolani torna in Siria nel 1989, stabilendosi vicino a Damasco. Si sa poco del suo periodo a qui prima del suo trasferimento in Iraq nel 2003, dove si unì ad al-Qaeda. Arrestato nel 2006 e trattenuto per cinque anni, diede vita alla colonna siriana di al-Qaeda, il Fronte al-Nusra, che accrebbe la sua influenza nelle aree controllate dall'opposizione, in particolare Idlib.

Al Jolani si coordinò in quegli anni con Abu Bakr al-Baghdadi, capo dello "Stato islamico in Iraq" di al-Qaeda, che in seguito divenne Isil (Isis). In una intervista televisiva rilasciata nel 2014, affermò che la Siria avrebbe dovuto essere governata secondo la legge islamica e che le minoranze del Paese - cristiani e alawiti - non sarebbero state accolte. L'obiettivo dichiarato di Hts è liberare la Siria dal governo di Assad, " espellendo le milizie iraniane " dal Paese e istituendo uno Stato secondo la propria interpretazione della "legge islamica".

Il gruppo Hayat Tahrir al-Sham

Hts è attualmente etichettata come organizzazione terroristica dalle Nazioni Unite, dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Al Jolani ha più volte ribadito che questa designazione è ingiusta perché il suo gruppo ha rinunciato alle vecchie alleanze. Cosa sappiamo di questo gruppo ribelle?

Il gruppo è nato come propaggine del Fronte al-Nusra, l'affiliato ufficiale di al-Qaida in Siria. Hts è stato inizialmente riconosciuto per la sua efficacia in combattimento e il suo impegno verso l'ideologia jihadista globale, ovvero l'istituzione di un rigido governo islamico nel mondo musulmano.

In un cambiamento fondamentale avvenuto nel 2016 sotto la guida di Al Jolani, il Fronte al-Nusra tagliò pubblicamente i legami con al-Qaeda e adottò il nuovo nome Jabhat Fateh al-Sham, che significa "Fronte per la conquista del Levante".

L'anno seguente, si fuse con diverse altre fazioni impegnate nella guerra siriana per diventare definitivamente Hayat Tahrir al-Sham, ovvero "". Questo rebranding "moderato" consentì al gruppo di allontanarsi dall'agenda jihadista globale di al-Qaida, che aveva limitato l'attrattiva del gruppo in Siria, e di concentrarsi su questioni specifiche dei siriani.