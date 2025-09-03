Droni israeliani contro i caschi blu in Libano, ira di Crosetto. Cos'è successo

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha presentato un piano per annettere la maggior parte della Cisgiordania, l'82%, e ha esortato il primo ministro Benjamin Netanyahu a "prendere una decisione storica per applicare la sovranità israeliana a tutte le aree aperte della Giudea e della Samaria", nome usato da Israele per indicare la Cisgiordania. Israele deve assumere il controllo della "massima quantità di terra con la minima popolazione" palestinese perché "non abbiamo alcun desiderio di applicare la nostra sovranità su una popolazione che desidera la nostra distruzione", ha detto Smotrich, aggiungendo che negli ultimi mesi, l"'amministrazione degli insediamenti del ministero della Difesa ha lavorato alla mappatura della sovranità secondo questo principio generale e, se Dio vorrà, la sovranità israeliana sarà applicata a circa l'82% del territorio". In una dichiarazione congiunta con Israel Ganz, capo del Consiglio Yesha, l'organismo che riunisce gli insediamenti della Cisgiordania, Smotrich ha affermato che l'Autorità nazionale palestinese (Anp) sarà gradualmente eliminata a favore di quelle che lui definisce "alternative di gestione civile regionale".

Smotrich ha anche minacciato di distruggere l'Anp: "Abbiamo smesso di arrenderci alle minacce e alle intimidazioni. Se l'Autorità Palestinese oserà ribellarsi e cercare di farci del male, la distruggeremo proprio come facciamo con Hamas", ha dichiarato, invitando Netanyahu a convocare il governo e a decidere in merito all'applicazione della sovranità. "Lei, signor Primo Ministro, entrerà nei libri di storia della nazione per generazioni come un grande leader che ha saputo cogliere l'attimo, sfruttare l'opportunità e salvare Israele una volta per tutte dall'idea di dividere la terra e dalla minaccia esistenziale eufemisticamente chiamata ‘Stato palestinese’", ha dichiarato.