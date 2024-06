"Daremo tutto a Kiev". Gli Usa sospendono le consegne di Patriot agli alleati

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno intenzione di dare priorità assoluta all’Ucraina. Secondo il Financial Times, che ha citato tre funzionari che hanno familiarità con il dossier, Washington sospenderà tutti gli ordini per i sistemi di difesa aerea Patriot e i missili intercettori agli altri Paesi fino a che Kiev non ne avrà a sufficienza per proteggersi dagli attacchi russi.

Secondo le fonti, l’annuncio ufficiale arriverà giovedì 20 giugno e seguirà le dichiarazioni fatte dal presidente Joe Biden durante l’incontro del G7 in Italia. In quell’occasione, il numero uno della Casa Bianca ha assicurato la fornitura di ulteriori sistemi antiaerei all’Ucraina e ha affermato che altre cinque nazioni hanno accettato di inviare i propri Patriot e altri dispositivi simili al Paese invaso. “ Tutto ciò che abbiamo andrà all'Ucraina finché le loro esigenze non saranno soddisfatte ”, ha aggiunto il leader di Washington. L’elenco degli Stati con ordini aperti per i Patriot include Polonia, Romania, Germania e Spagna. A gennaio, inoltre, una coalizione di membri della Nato ha richiesto 1.000 missili intercettori. Per quanto riguarda la Svizzera, Paese che non è parte dell’Alleanza atlantica, gli Stati Uniti hanno già comunicato che non saranno in grado di fornire i vettori per i sistemi da loro fabbricati entro i tempi previsti, sempre per dare priorità all’Ucraina.

Al momento i Patriot attivi nei territori di Kiev sono quattro, ma secondo il presidente Volodymyr Zelensky ne sarebbero necessari 25 con sei o otto batterie ciascuno per garantire la totale protezione del Paese. Biden ne ha approvato l’invio di un quinto, la Germania ne fornirà tre e giovedì 20 giugno la Romania ha annunciato che ne donerà uno. “ Considerando il significativo deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina, a seguito dei continui e massicci attacchi della Russia contro i civili e le infrastrutture civili, in particolare nel settore energetico, nonché le conseguenze regionali di questa situazione, compresa la sicurezza della Romania, in stretto coordinamento con gli Alleati, i membri del Consiglio hanno deciso di donare un sistema Patriot all'Ucraina ”, si legge in un comunicato ufficiale della presidenza di Bucarest. L’Olanda, inoltre, ha annunciato che fornirà a Kiev altre tre batteria di intercettori e un radar.

Oltre ai dispositivi antiaerei statunitensi, l’Ucraina riceverà anche un sistema Samp/T dall’Italia.

Si tratta dell’unico dispositivo di fabbricazione europea in grado di intercettare missili balistici e può tracciarecontemporaneamente. Roma e Parigi ne hanno già inviato congiuntamente uno nel 2023.