La proposta del segretario Nato: "40 miliardi ogni anno per Kiev"

«Dall'invasione di vasta scala della Russia contro l'Ucraina gli alleati hanno fornito circa 40 miliardi l'anno di aiuti militari. Ho proposto di mantenere questo livello di sostegno come minimo per tutto il tempo necessario. E che gli alleati condividano insieme questo sforzo». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles, al termine della riunione dei ministri della Difesa.

Ieri l'Olanda ha annunciato che fornirà all'Ucraina un radar e tre lanciatori del sistema di difesa aerea Patriot. L'annuncio arriva dopo che il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, al suo arrivo alla riunione, aveva avvertito di non poter fare di più: «Forniamo già tre sistemi Patriot. Si tratta di un quarto delle nostre capacità, quindi non c'è spazio per fornire più di questi tre sistemi. Ora spetta ad altri partner». Anche il segretario americano alla Difesa, Llyod Austin, pur avendo confermato che l'Ucraina «ha urgentemente bisogno di capacità di difesa aerea», ha spiegato che ieri non ci sarebbero stati annunci da parte degli Stati Uniti» sulla fornitura di nuovi Patriot.

Il primo ministro Mark Rutte, candidato più probabile alla successione di Stoltenberg alla guida della Nato, che cadrà a ottobre, si è speso invece per una modifica delle tempistiche, spiegando che gli alleati devono accelerare il loro processo decisionale per la fornitura di aiuti militari. «Non possiamo permetterci di prendere decisioni sugli aiuti all'Ucraina con i tempi che ci hanno caratterizzato in passato».