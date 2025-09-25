Diretta | Caccia Nato in volo: intercettati 5 aerei russi. Mosca: "Se abbattono un jet sarà guerra"

Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. Zelensky ha detto di aver fatto una richiesta particolare a Trump: un nuovo sistema d'arma che costringerebbe Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Il presidente ucraino ha affermato di aver ricevuto il sostegno esplicito di Trump per colpire obiettivi russi come infrastrutture energetiche e fabbriche di armi. E ha aggiunto che, se Kiev riceverà ulteriori armi a lungo raggio dagli Usa, "le useremo".

Zelensky ha spiegato che avrebbe rivelato il nome del sistema solo a telecamere spente, aggiungendo che Trump gli ha detto "ci lavoreremo". Il presidente ucraino ha parlato con Axios a Manhattan mercoledì sera, subito prima di partire dall'Assemblea Generale dell'Onu per tornare a Kiev. Il leader di Kiev ha ribadito che l'Ucraina non bombarderà i civili perché "non siamo terroristi". Ma ha lasciato intendere che i centri del potere russo, come il Cremlino, sono obiettivi possibili. "Devono sapere dove si trovano i rifugi antiaerei", ha detto Zelensky a proposito dei funzionari del Cremlino. "Ne hanno bisogno. Se non fermeranno la guerra, ne avranno comunque bisogno. Devono sapere che noi in Ucraina, ogni giorno, risponderemo. Se ci attaccano, risponderemo", ha ammonito. Il presidente ucraino ha raccontato che, durante il loro incontro del giorno precedente, Trump ha sottolineato Kiev dovrebbe rispondere colpo su colpo agli attacchi russi. "Se attaccano la nostra energia, il presidente Trump sostiene che possiamo rispondere sull'energia", ha detto Zelensky. Trump ha espresso lo stesso riguardo a fabbriche di droni o siti missilistici, anche se, ha osservato Zelensky, quelli sono ben difesi. Zelensky ha fatto notare che l'Ucraina possiede già droni in grado di colpire in profondità all'interno della Russia, ma ha anche aggiunto che c'è un ulteriore sistema d'arma che desidera ottenere e che accelererebbe la fine della guerra. "Il presidente Trump sa, gliel'ho detto ieri, di cosa abbiamo bisogno, di una sola cosa". "Ci serve, ma non significa che lo useremo", ha continuato. "Perché se lo avremo, penso che sarà una pressione ulteriore su Putin per sedersi e parlare".