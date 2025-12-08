Diretta | Costa: "Basta a interferenze Usa in Europa, alleati non si minacciano"

I droni russi hanno colpito Chernihiv, Okhtyrka e la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, durante la notte. Il bilancio è di una persona morta, diversi feriti, tra cui bambini, oltre a numerosi incendi e case danneggiate. Lo hanno reso noto le autorità, secondo quanto riporta 'Kyiv Post'. Il Dsns, Servizio statale dell'Ucraina per le emergenze, ha confermato che una persona è morte e altre cinque sono rimaste ferite negli attacchi sferrati da Mosca nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui due bambini. Inoltre, un drone russo si è schiantato nei pressi di un condominio a Chernihiv questa mattina presto, ferendo tre persone e causando danni ingenti, secondo il Dsns. Il drone è esploso vicino a un edificio residenziale, mandando in frantumi le finestre e innescando un incendio.



Il Servizio statale dell'Ucraina per le emergenze ha riferito anche che tre persone sono rimaste ferite, una delle quali ha richiesto il ricovero in ospedale. L'esplosione ha anche danneggiato le finestre e un gasdotto, che i soccorritori hanno spento. Finora, gli psicologi del Dsns hanno fornito assistenza a 24 residenti, ha dichiarato l'agenzia. La Russia, stando a quanto riporta ancora 'Kyiv Post' ha colpito anche la città di Okhtyrka, nella regione di Sumy, durante la notte, colpendo un condominio di nove piani con i droni. I soccorritori hanno riferito che l'incendio si è propagato tra gli appartamenti, dal secondo al quinto piano. Trentacinque residenti sono stati evacuati, mentre i soccorritori ne hanno liberati altri sette, tra cui un bambino, dagli appartamenti danneggiati.