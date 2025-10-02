Diretta | Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"

La tensione resta altissima nella Striscia di Gaza. Fonti ospedaliere citate da Al Jazeera parlano di almeno 11 morti nelle ultime ore a causa dei raid israeliani, inclusi un bambino e nove vittime in un campo profughi.In Parlamento il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il futuro di Gaza dipende dalla risposta di Hamas al piano di pace americano già accettato da Israele, Anp e diversi Paesi arabi. Hamas, intanto, lega il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro israeliano.
Media: "Almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza"
Sono almeno 11 i palestinesi uccisi nelle prime ore del mattino in tutta la Striscia di Gaza dai raid israeliani: lo riferisce al Jazeera citando fonti ospedaliere. "Un bambino è stato ucciso dal fuoco di un drone, a ovest di Gaza City, mentre almeno nove palestinesi sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco a un campo profughi nella zona centrale. Un altro morto e 10 feriti in un attacco con un drone a sud di Deir el-Balah".
Tajani, la salvezza di Gaza dipende da sì di Hamas a piano
"Israele e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno accolto il piano di pace americano, molti importanti paesi arabi e musulmani hanno fatto la stessa cosa, per Gaza si profila un futuro governato da rappresentanti arabi, un graduale ma rapido ritiro delle forze di Israele, un ambizioso piano di ricostruzione con capitali sauditi, americani e non solo. Tutto ora dipende da Hamas, dalla risposta che darà. La salvezza o la tragedia per la popolazione di Gaza dipendono dalle loro scelte". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'informativa alla Camera affermando che "l'Italia è pronta a fare la sua parte".
Hamas: "Rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"
Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza "vogliono chiare garanzie dell'impegno di Israele a un cessate il fuoco, e collegare il rilascio dei prigionieri al calendario del ritiro di Israele da Gaza". Lo scrive al Arabiya citando fonti informate palestinesi. "Le fazioni hanno espresso preoccupazione per alcune delle vaghe disposizioni del piano del presidente degli Stati Uniti, e hanno presentato modifiche", si aggiunge. Hamas "sta ancora consultando altre fazioni e mediatori".