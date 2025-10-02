Diretta | Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"

Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza "vogliono chiare garanzie dell'impegno di Israele a un cessate il fuoco, e collegare il rilascio dei prigionieri al calendario del ritiro di Israele da Gaza". Lo scrive al Arabiya citando fonti informate palestinesi. "Le fazioni hanno espresso preoccupazione per alcune delle vaghe disposizioni del piano del presidente degli Stati Uniti, e hanno presentato modifiche", si aggiunge. Hamas "sta ancora consultando altre fazioni e mediatori".